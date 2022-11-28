به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی «دِرب» به کارگردانی هادی محقق و تهیه‌کنندگی رضا محقق در سومین حضور جهانی خود در بخش مسابقه بین‌الملل چهل و چهارمین دوره جشنواره سه قاره در شهر نانت فرانسه برنده جایزه بالون نقره‌ای فستیوال شد. این جایزه دیشب ۶ آذرماه در اختتامیه این رویداد اهدا شد.

هیات داوران در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما به خاطر لطافت و عظمت این افسانه فلسفی که توانسته سرسختی شخصیت خود را در قلمرو مجلل و پرخطر کوهستان‌های ایران آزادانه تجسم بخشد، به این فیلم بالون نقره اهدا کردیم.»

چهل و چهارمین دوره جشنواره سه قاره در شهر نانت شب گذشته ۶ آذر (۲۷ نوامبر) با اهدای جوایز به کار خود خاتمه داد.

فیلم «دِرب» در اولین حضور جهانی خود، جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان را افتتاح کرد و توانست برنده جایزه اصلی بخش رقابتی جی‌سئوک جشنواره شود. این فیلم در دومین حضور جهانی خود در نهمین دوره جشنواره فیلم کاتولیک (کاف) که ماه اکتبر در شهر سئول کره جنوبی برگزار شد، نیز حضور داشت. چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی سه قاره نانت فرانسه سومین حضور جهانی این فیلم بود.

این چهارمین فیلم موفق برادران محقق است.

فیلم «دِرب» روایتگر مامور اداره برقی است که قرار است برق خانه‌ای تَک و دورافتاده را وصل کند.

هادی محقق، محمد اقبالی و… از جمله بازیگران این اثر هستند. پخش بین‌المللی فیلم برعهده علی قاسمی است.