بارش باران خسارتی در استان فارس نداشته است

خلیل عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بارندگی در استان فارس افزود: بیشترین میزان بارندگی در فارس مربوط به شهرستان های سپیدان و کوهچنار است و شاهد جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی در برخی از روستاهای این ۲ شهرستان بودیم.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر خسارت بارندگی در نقاط مختلف استان گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس یادآور شد: بارش باران از شامگاه چهارشنبه در استان فارس آغاز شد و از عصر پنجشنبه نیز بارش در شهرستان شیراز شروع شد.

عبدالهی تاکید کرد: تمامی گروه های امدادی و خدماتی در نقاط مختلف استان در آماده باش کامل قرار دارند.