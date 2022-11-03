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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۳۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس:

بارش باران خسارتی در استان فارس نداشته است

بارش باران خسارتی در استان فارس نداشته است

شیراز _ مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: بارش های روز گذشته تاکنون در استان فارس خسارتی به همراه نداشته اما آمادگی کامل برای مقابله با سیلاب وجود دارد.

خلیل عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بارندگی در استان فارس افزود: بیشترین میزان بارندگی در فارس مربوط به شهرستان های سپیدان و کوهچنار است و شاهد جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی در برخی از روستاهای این ۲ شهرستان بودیم.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر خسارت بارندگی در نقاط مختلف استان گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس یادآور شد: بارش باران از شامگاه چهارشنبه در استان فارس آغاز شد و از عصر پنجشنبه نیز بارش در شهرستان شیراز شروع شد.

عبدالهی تاکید کرد: تمامی گروه های امدادی و خدماتی در نقاط مختلف استان در آماده باش کامل قرار دارند.

کد مطلب 5623825

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