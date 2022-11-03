پژوهشگران اجتماعی به موضوع فرزندان طلاق ورود جدی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی زاده در بازدید قضات محاکم خانواده یزد از مرکز ملاقات فرزند یزد تحت عنوان باغ آرزوها، اظهار داشت: هر هفته حدود ۲۰۰ پرونده ملاقات فرزندان ناشی از طلاق و اختلافات خانوادگی در مرکز مهر خانواده در محیطی امن و آرام انجام می شود.

وی عنوان کرد: در گذشته تبادل فرزند زوجین طلاق گرفته یا در شرف طلاق در کلانتری ها انجام می شد که این امر با توجه به روحیه حساس کودکان، مناسب نبود، بر این اساس با همکاری بهزیستی و برخی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه خانواده، یک فضای مناسب برای ملاقات فرزند ایجاد شد.

رحیمی زاده تصریح کرد: در این مرکز مددکار اجتماعی، مشاور کودک و مشاوره خانواده حضور دارند و سعی می شود تا در یک فضای آرام ملاقات انجام شود و آسیب های حوزه کودکان طلاق، کنترل و کاهش یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، ضمن تشکر از مأموران انتظامی، ابراز داشت: در گذشته با هدف کنترل تنش‌های احتمالی بین زوجین و خانواده آنان این ملاقات ها در کلانتری انجام می شد و در حال حاضر نیز مسئولیت برقراری نظم و جلوگیری از تنش های احتمالی بر عهده ضابطین است که در این راستا همکاری خوبی با مرکز دارند.

وی گفت: در این مرکز تلاش می شود تا کودکان از فضای تنش بین والدین دور شده و آسیب های روحی و روانی آنان به حداقل برسد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، بر ضرورت مشارکت سازمان های مردم نهاد، پژوهشگران اجتماعی و فعالان عرصه خانواده اشاره کرد و بیان داشت: این مرکز پذیرای همکاری و همیاری دغدغه مندان اجتماعی برای ایجاد شرایطی بهتر و حرفه ای تر است.