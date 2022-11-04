ثبت حماسه ای دیگر از مردم مازندران/ میثاق با «رفیق شهیدم»

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: خیابان های مازندران رنگ حضور گرفت و هر لحظه بر شمار مشتتاقان افزوده شد آنان آمده بودند تا از اصول و ارزش های نظام مقدس اسلامی دفاع کنند.

۵۰ روز گذشته حال مردم از بسیاری از هنجارشکنی ها آشوبگران ناخوش است از این رو به میدان آمدند تا بساط فتنه و فتنه گران را در هیم بپیچند و فریاد مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل سردهند.

۱۳ آبان هر ساله مقارن با هفته و روز مازندران است و مردم دیار علویان بیش از هزار سال پیش اقدام به تشکیل اولین حکومت علوی شیعی کرده بودند و دین مداری و دین باوری ریشه در فرهنگ و قلب مردمانش دارد.

مراسم ۱۳ آبان امسال حال و هوایی دیگری دارد و دانش آموزان و دانشجویان در روز تعطیل خود را به صف های راهپیمایی کشاندند تا دوشادوش مردم فریاد استکبار ستیزی سردهند.

تجدید پیمان با همکلاسی های شهید

محدثه دانش آموز دبستانی که پرچم خوشرنگ ایران را در دستانش دارد، می گوید: امروز آمدیم تا با همکلاسی های شهیدمان که طی روزهای گذشته براثر جنایت دشمنان به خاک و خون کشیده شدند، پیمان ببندیم.

وی که به اتفاق خانوده اش در راهپیمایی ۲۲ بهمن ساری شرکت کرده است، گفت: ما دانش آموزان دهه نودی سرباز فرمانده هستیم و در این راه تا پای جان خواهیم ایستاد.

آرام آرام بر شمار راهپیمایان افزوده می شود، از همه سن و قشر حضور دارند و امروز برایشان روز میعاد و تجلی حضور است، مادر شهید کریمی که در دستش عکس شهید سلیمانی و فرزندش شهیدش وجود دارد، می گوید: امروز آمدیم تا بگویم جانمان را فدای رهبر و میهن می کنیم و راه شهیدان را ادامه می دهیم.

وی با بیان که دشمنان و تروریست ها طی ماه گذشته با هتک حرمت به مقدمات و کشتن افراد بیگناه صبر ملت را لبیز کردند، تاکید کرد: امروز آمدیم بگوییم ملت ایران همیشه پای اسلام و ایمان و ایران ایستاده است و در این راه از شهادت نمی هراسد.

در گوشه و کنار مازندران و حدود ۵۰ نقطه راهپیمایی ملی ۱۳ آبان در حال برگزاری است، جوانانی که دوشادوش پدران و مادرانشان به میدان آمدند تا با آر مان های انقلاب تجدید میثاق کنند.

ثبت حماسه در دیار هزار سنگر

مردم دیار هزار سنگر در آمل با حضور پرشور در راهپیمایی بار دیگر حماسه ماندگار ششم بهمن را ثبت کردند، یک دانشجوی آملی که در این مراسم حضور داشت، گفت: دانشجویان همواره در عرصه های سیاسی و اجتماعی نقش فععال و پررنگی دارند و حضور حماسی آنان در آیین ۱۳ آبان نیز پیام های زیادی دارد.

اسدی با اظهار اینکه دشمنان تلاش می کنند تا با کشته سازی ها و ایجاد شکاف بینی قشرهای مختلف مردم و ترویج نارضایتی آنان را از آرمان ها دور کنند، افزود: مکتب این ملت حسینی و عاشورایی است و دانشگاه و دانشگاهیان نیز پرچمدار آرمانخواهی و مبارزه با استکبار است.

وی ادامه داد: استکبار خارجی و عوامل داخلی آنان بدانند دانشگاه همیشه در کنار مردم باقی خواهند ماند و تلاش ایادی کفر برای جداسازی و تفرقه بین دانشگاه و مردم به نتیجه نخواهد رسید.

این دانشجو همچنین با مجکوم کردن جنایت های تروریستی و هتک حرکت نسبت به مقدسات و به شهادت رساندن مردم بینگناه از دستگاه های قضایی و انتظامی خواست تا برخورد قاطعی با آشوبگران و عوامل اغتشاش داشته باشند.

آفتاب آرام آرام به میانه آسمانن می رسد و شور و خروش مردم مازندران و ایران در جمعه حضور به یادماندی و ماندگار است، مردم مازندران پس از پایان راهپیمایی و آتش کشیدن پرچم استکبار جهانی آمریکا، انگلیس و اسرائیل خود را به صف های باشکوه نماز جمعه می رسانند تا اتحاد و همدلی را قامت بنند.