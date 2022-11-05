به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، توهو ژاپن که کمپانی خالق «گودزیلا» است سال آینده فیلم جدیدی از شاه هیولاها اکران می‌کند.

«گودزیلا» پنجشنبه ۳ نوامبر در روزی که به نام «روز گودزیلا» شناخته می‌شود ۶۸ ساله شدنش را جشن گرفت. به همین مناسبت استودیو توهو ژاپن فاش کرد که دارد فیلم جدیدی با این موضوع برای سال آینده می‌سازد.

این فیلم اولین فیلم ژاپن از گودزیلا پس از استقبال از «شین گودزیلا» در سال ۲۰۱۶ خواهد بود. هنوز عنوان فیلم جدید فاش نشده و اطلاعات بیشتری نیز درباره این فیلم ارایه نشده است؛ با این حال این استودیوی مشهور ژاپنی گفته است کارگردانی این فیلم را تاکاشی یامازاکی هنرمند جلوه‌های ویژه برعهده دارد.

این فیلم قرار است ۳ نوامبر ۲۰۲۳ در «روز گودزیلا» اکران شود.

اولین فیلم «گودزیلا» به دنبال ویرانی‌هایی که از جنگ جهانی دوم به بار آمد، در ژاپن در سال ۱۹۵۴ توسط استودیو توهو ساخته شد. ایشیرو هوندا این فیلم را کارگردانی کرده بود. تا به امروز ۳۷ فیلم با این موضوع ساخته شده که ۳۲ مورد آنها توسط توهو اکران شده‌اند، یکی متعلق به «تری استار پیکچرز» و ۴ عنوان هم ساخته «لجندری پیکچرز» بوده‌اند که توانسته‌اند یکی از موفق‌ترین فرانچایزهای تاریخ را رقم بزنند. این کمپانی اکنون در حال ساخت یک سریال با موضوع «گودزیلا» با تهیه‌کنندگانی از توهو برای اپل تی‌وی پلاس است.

در مراسم پنجشنبه همچنین گفته شد انیمیشن ژاپنی «جزیره گودزیلا» که در آمریکا هرگز به نمایش درنیامده در کانال یوتیوب این کمپانی از اواسط نوامبر به نمایش درمی‌آید. این سریال ۲۵۶ قسمتی از مهم‌ترین برنامه‌های تلویزیونی ژاپن در اواخر دهه ۱۹۹۰ بود.

فیلم‌های «گودزیلا» در طول عمر طولانی‌شان با فراز و فرودهایی روبرو بوده‌اند و آخرین قسمت آن، که توسط لجندری و توهو با عنوان «گودزیلا در برابر کونگ» ساخته شد در اوایل سال ۲۰۲۱ موفق شد تا به چیزی غیرممکن در اولین روزهای سینمای پس از کرونا دست یابد و با فروش جهانی ۴۷۰ میلیون دلاری سینماها را احیا کند.