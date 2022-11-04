۲۰ درصد از مرحله اول پروژه صحن امام حسن مجتبی(ع) انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حسینی، مهندس حسین رضا مهدی، رئیس بخش پروژه‌های مهندسی و فنی آستان مقدس امام حسین(ع) گفت: کارکنان ما کار خود را در احداث پروژه صحن امام حسن مجتبی(ع) ادامه می دهند. این کار، بخش دوم از توسعه توسعه گسترده حرم امام حسین(ع) به شمار می آید.

وی ادامه داد: پروژه صحن امام حسن مجتبی(ع)، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌ها پس از صحن حضرت زینب(ع) است.

مهندس مهدی افزود: هدف از احداث این صحن، فراهم کردن فضایی به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع برای خدمت رسانی به زائران است. فضاهای اختصاص یافته در این صحن برای ادای مراسم عبادی، خدماتی، فکری و فرهنگی در نظرگرفته شده است.

رئیس این بخش گفت: این پروژه به چند مرحله تقسیم می شود. ۲۰ درصد از مرحله اول تکمیل شده است. همچنین این صحن به دلیل قرار گرفتن درکنار باب قبله حرم امام حسین(ع) از موقعیت جغرافیایی مهمی برخورداراست. این صحن از ضلع شرقی منتهی به خیابان امام علی(ع) است.

آستان مقدس امام حسین(ع) از طریق بخش پروژه‌های مهندسی و فنی، کار ساماندهی و توسعه جاده‌های نزدیک به صحن مطهر را با هدف اسکان بیشتر زائران و فراهم کردن بهترین خدمات برای آنها در طول مراسم های میلیونی در کربلا ادامه می دهد.