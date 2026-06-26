تل زینبیه به روی بانوان زائر کربلا بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضا مهدی، رئیس این بخش طی سخنانی گفت: بخش پروژههای توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) از بازگشایی درهای حرم تل زینبیه به روی زائران زن از روز هفتم ماه محرم تا سیزدهم این ماه با هدف فراهم کردن فضای اضافی برای استقبال از زائران خبر داد.
او توضیح داد که کارهای تکمیلشده شامل فرش کردن حرم، نصب بنرها و پرچمهای سیاه که فضایی از غم و اندوه را منعکس میکنند، علاوه بر انجام عملیات نظافت و عطرافشانی جامع برای این مکان به شیوهای درخور تقدس این مکان بود.
او افزود: برای اطمینان از روانترین جریان حرکت ممکن زائران، جلوگیری از ازدحام و فراهم کردن فضای معنوی مناسب و راحت برای انجام مناسک زیارت و عبادت، مسیرهای ویژهای برای بانوان زائر حرم حسینی ترتیب داده شده است.
وی افزود: این تلاشها در چارچوب طرح جامع خدماتی تهیه شده توسط تولیت آستان مقدس امام حسین(ع) انجام میشود که هدف آن ارائه تمام امکانات رفاهی و خدمات لجستیکی به انبوه عزاداران از داخل و خارج عراق است.
این تمهیدات فشرده با هدف فراهم کردن امکان تجدید پیمان و ابراز تسلیت جمعیت زیادی از زائران زن در ایام عزاداری حسینی با بالاترین سطح سازماندهی و رفاه، با الهام از ارزشهای صبر و پایداری انسانی که در واقعه غمانگیز عاشورای حسینی تجسم یافته است، انجام میشود.
نظر شما