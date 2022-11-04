دشمن با فتنه انگیزی به دنبال آسیب زدن به یکپارچگی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه گرگان اظهار کرد: آمریکا، آل سعود و رژیم جعلی اسرائیل طی ماه های گذشته تلاش های زیادی انجام دادند تا اتفاقات اخیر در کشور شکل بگیرد.

امام جمعه گرگان افزود: دشمنان عبری، عربی و غربی با صرف میلیون ها دلار و بسیج همه گروهک های معاند مانند کومله، بهاییت و دیگر گروه های تجزیه طلب، تلاش کردند تا با فتنه انگیزی به یکپارچگی کشور آسیب بزنند.

وی ادامه داد: استکبار جهانی تلاش می کند با ابزار رسانه ذهن جوانان ما را مشوش کند تا از طریق این سیاست زمینه ساز بی نظمی و اغتشاش در کشور شود.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان افزود: تجربه ثابت کرده است که هر کشور اسلامی که بخواهد به سوی پیشرفت و اقتدار حرکت کند، با دشمنی امپریالیسم روبرو می شود، استکبار جهانی چشم دیدن قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

نورمفیدی گفت: ایستادن در برابر طاغوت و فرعون زمانه، وظیفه شرعی و دینی هر مسلمان و نص صریح قرآن است؛ مسلمانان باید در برابر طاغوت زمانه، آمریکای جنایتکار ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: قاطبه ملت ایران با حوادث و اتفاقات اخیر مخالف هستند و اجازه نخواهند داد عده ای مزدور به دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آسیب بزنند.