ملت ایران در برابر دشمنان ید واحده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) با بیان اینکه ملت ایران ید واحده در مقابل دشمنان هستند، ابراز کرد: حضور ملت رشید و آگاه ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال حماسه تاریخی ۹ دی ۸۸ را تکرار کرد.

وی با بیان اینکه حضور باشکوه مردم ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان پاسخ محکمی به یاوه گویی های دشمنان ملت ایران به سرکردگی استکبار جهانی آمریکا جنایتکار است، تاکید کرد: ملت ایران زیر بار زور نمی‌رود و این در حالی است که روحیه استکبار ستیزی ملت ایران هر روز پر رنگ ترمی شود.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روحیه استکبار ستیزی ملت ایران اسلامی به نمایش گذاشته شد، گفت: ملت ایران ملتی مقاوم است و با مقاومت در مقابل دشمنان به پیروزی رسید و باید گفت امروز آمریکا رو به افول است و تمام منافع آمریکا در منطقه به خطر افتادن است.

رستمیان در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۱۴ آبان سالروز تاسیس شورای فرهنگ عمومی در کشور اظهار داشت: یکی از نکاتی که در بحث فرهنگ عمومی باید مورد توجه قرار گیرد این است مصوبات جلسات این شورا ضمانت اجرایی داشته باشد و این ضمانت نیاز وضع قانون دارد که مجلس شورای اسلامی باید در این راستا پا پیش بگذارد.

وی افزود: باید تلاش کرد مصوبات شورای فرهنگ عمومی روی زمین نماند و ضمانت اجرایی داشته باشد که این ضمانت به اجرای برنامه های فرهنگی کمک شایان می کند.

امام جمعه دامغان همچنین ضمن گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و سلامت یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت را گرامی داشت و بر برگزاری آئین تجلیل از شهید طلبه مدافع امنیت علی وردی در شهرستان دامغان تاکید کرد.