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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۳۳

پنجره مهر؛

آمران اغتشاشات دلسوز مردم نیستند/ باید وحدت را حفظ کنیم

آمران اغتشاشات دلسوز مردم نیستند/ باید وحدت را حفظ کنیم

بجنورد- نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه اغتشاشگران باید محاکمه شوند، گفت: آمران اغتشاشگران، دلسوز مردم نیستند و قصدشان به جان هم انداختن مردم است لذا باید وحدت خود را حفظ کنیم.

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سردار اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انقلاب از آن مردم است لذا پیش از انقلاب و پس از انقلاب همواره خود مردم این کشور را حفظ کردند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: امریکا دم از دموکراسی می زند اما خلاف آن عمل می کند.

وی افزود: هر بار توطئه می کنند اما با حضور مردم نقشه هایشان از بین می رود.

کوثری گفت: برخی از اغتشاشگران باید به صورت محکم محاکمه شوند.

وی بیان داشت: اغتشاشگران متوجه باشند کسانی که به آنها دستور می دهند، دلسوز آنها نیستند و دنبال آنند که ما را به جان هم بیندازند لذا باید وحدت خود را حفظ کنیم.

کد مطلب 5624166

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