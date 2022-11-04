آمران اغتشاشات دلسوز مردم نیستند/ باید وحدت را حفظ کنیم

سردار اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انقلاب از آن مردم است لذا پیش از انقلاب و پس از انقلاب همواره خود مردم این کشور را حفظ کردند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: امریکا دم از دموکراسی می زند اما خلاف آن عمل می کند.

وی افزود: هر بار توطئه می کنند اما با حضور مردم نقشه هایشان از بین می رود.

کوثری گفت: برخی از اغتشاشگران باید به صورت محکم محاکمه شوند.

وی بیان داشت: اغتشاشگران متوجه باشند کسانی که به آنها دستور می دهند، دلسوز آنها نیستند و دنبال آنند که ما را به جان هم بیندازند لذا باید وحدت خود را حفظ کنیم.