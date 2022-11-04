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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۳

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی تهران؛

دمای تهران کاهش می یابد/ وقوع رگبار در ارتفاعات

دمای تهران کاهش می یابد/ وقوع رگبار در ارتفاعات

اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش دما طی هفته آتی و وقوع رگبار پراکنده در ارتفاعات استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تصاویر ماهواره‌ای و خروجی مدل‌های پیش‌یابی عددی، امروز (۱۳ آبان) وضعیت جوی استان تهران آسمانی صاف، تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از بعدازظهر شنبه تا یکشنبه (۱۴ تا ۱۵ آبان) همچنین طی روز سه‌شنبه (۱۷ آبان) با گذر موجی نسبتاً ضعیف افزایش ابرناکی و در ارتفاعات استان گاهی رگبار پراکنده و وزش باد مورد انتظار است.

از بعدازظهر یکشنبه تا دوشنبه در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه بخش‌های جنوبی و غربی وزش باد شدید گاهی با خیزش موقتی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کاهش نسبی دما خواهیم داشت.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه و فیروزکوه آلودگی- امین‌آباد با کمینه دمای ۲- درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

همچنین آسمان تهران شنبه (۱۴ آبان‌) کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد با حداقل ۱۰ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد را در روز یکشنبه (۱۵ آبان‌) صاف تا قسمتی ابری و در بعدازظهر وزش باد شدید با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5624168
فاطمه کریمی

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