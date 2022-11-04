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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۲

دریادلان گناوه‌ای فریاد استکبارستیزی سر دادند

دریادلان گناوه‌ای فریاد استکبارستیزی سر دادند

گناوه- همزمان با سراسر کشور، مردم دریادل و ولایتمدار گناوه با شرکت در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان فریاد استکبارستیزی سر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور و در یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهیمایی باشکوه مردمی دریادلان گناوه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

دریادلان غیور گناوه ای از اقشار مختلف زن و مردو پیر و جوان در صفوفی متحد و منسجم با دردست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی فریاد استکبارستیزی سر دادند.

شرکت کنندگان با سردادن شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر فتنه گر، ای رهبر آزاده، آماده‌ایم و ۱۳ آبان ماه یوم الله بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و حامیان آنها فریاد زدند و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا و بیعت مجدد با ولایت رهبری اعلام کردند.

دریادلان گناوه‌ای فریاد استکبارستیزی سر دادند

این راهپیمایی از چهارراه بنیاد شهید و امور ایثارگران تا میدان امام خمینی (ره) برگزار شد و در میدان مرکزی شهر با تجمع راهپیمایی کنندگان برنامه های متنوعی شامل اجرای سرود همگانی و نقاشی به اجرا در آمد.

سپس با تجمع شرکت کنندگان در مسجد جامع شهر ادامه یافت و قبل از خطبه‌های نمازجمعه، فرماندار شهرستان گناوه در جمع راهپیمایان در محل مسجد جامع سخنرانی کرد.

دریادلان گناوه‌ای فریاد استکبارستیزی سر دادند

دریادلان گناوه‌ای فریاد استکبارستیزی سر دادند

کد مطلب 5624218

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