به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور و در یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهیمایی باشکوه مردمی دریادلان گناوه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

دریادلان غیور گناوه ای از اقشار مختلف زن و مردو پیر و جوان در صفوفی متحد و منسجم با دردست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی فریاد استکبارستیزی سر دادند.

شرکت کنندگان با سردادن شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر فتنه گر، ای رهبر آزاده، آماده‌ایم و ۱۳ آبان ماه یوم الله بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و حامیان آنها فریاد زدند و پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا و بیعت مجدد با ولایت رهبری اعلام کردند.

این راهپیمایی از چهارراه بنیاد شهید و امور ایثارگران تا میدان امام خمینی (ره) برگزار شد و در میدان مرکزی شهر با تجمع راهپیمایی کنندگان برنامه های متنوعی شامل اجرای سرود همگانی و نقاشی به اجرا در آمد.

سپس با تجمع شرکت کنندگان در مسجد جامع شهر ادامه یافت و قبل از خطبه‌های نمازجمعه، فرماندار شهرستان گناوه در جمع راهپیمایان در محل مسجد جامع سخنرانی کرد.