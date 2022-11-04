به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اصلاندوز با اشاره به سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اظهار کرد: در چهار دهه بعد از انقلاب، آمریکا همیشه بزرگترین ضربه‌ها را از بصیرت ملت به ویژه جوانان خورده است.

وی با اشاره به اینکه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هیمنه این شیطان بزرگ را در سراسر جهان فرو ریخت، تصریح کرد: امام راحل (ره) تعبیری بسیار فاخر در این زمینه داشته‌اند و این واقعه را انقلاب دوم نام نهادند که حقیقتاً تعبیر شایسته‌ای است.

امام جمعه اصلاندوز گفت: ضربه سهمگینی که آمریکا در ابتدای انقلاب نوپای ما به دست جوانان مؤمن و بصیر خورد، این جنایتکار را به این نتیجه رسانده، مادامی که جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان در صحنه‌های مختلف انقلابی نقش فعال، موثر و کارکردی دارند این انقلاب هیچ‌گاه آسیب نخواهد دید.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های عجیبی برای ایجاد شبهات در حوزه‌های مختلف در راستای جنگ‌های نرم و ادراکی وجود دارد، افزود: دشمن این برنامه‌ها را در صدها نوع مختلف از رسانه‌های تحت امرشان به اجرا گذاشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: آمریکا این بار نیز در راستای شناخت روح سالم و ضمیر آگاه جوانان ما دچار اشتباه محاسباتی شده و استکبار در باطل بودن خود نابود خواهد شد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با تاکید بر اینکه جوانان ما اهل خرد، اهل آموختن و در مسیر رشد و توسعه هستند، اضافه کرد: در برخی حوزه‌ها باید مسئولان به شکل پدرانه پای صحبت‌های جوانان نسل جدید بنشینند و از دغدغه‌های آنها به صورت مستقیم مطلع شوند.

وی بیان کرد: این موضوع سبب خواهد شد خدعه‌های دشمنان خنثی شود و هیچ تردیدی نداریم که دشمنان ما سیلی محکمی از نسل جدید انقلاب خواهند خورد و آینده و عزت کشور ما به دست همین جوانان مؤمن و آگاه خواهد بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اصلاندوز خطاب به جوانان اظهار کرد: جوانان دقت داشته باشند که مسائل اخیر کشور واقعاً یک مسئله صرف داخلی نیست و با سهولت و به زبان کاملاً منطقی قابل اثبات است که این جریانات یک پروژه‌ای است که طراحی پیچیده و بین‌المللی دارد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در زوال قرار گرفتن آمریکا او را بر آن داشته تا به ایجاد بحران در مناطق مختلف جهان به ویژه کشورهایی که به نوعی با او زاویه دارند، اقدام کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی به علت آرمان‌های انقلابی و اسلامی به صورت تمام قد در برابر آمریکا ایستاده و این طبیعی است که او بخواهد امنیت ما را نشانه بگیرد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده افزود: از بعد فرا ملی هم بخواهیم نگاه کنیم جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده جبهه مقاومت شناخته می‌شود و نظر دشمنان این است که برای ایجاد ناآرامی در کشورهایی چون لبنان و یا عراق مستلزم این است که اول فرمانده جبهه مقاومت را به سمت عدم آرامش هدایت کرد اما خواهند دید که ملت ما همه نقشه‌های شوم آنها را نقش بر آب خواهند کرد و ما نخواهیم گذاشت جوانانمان در فریب دشمنان باقی بمانند و این فریب‌ها را آشکار خواهیم کرد.

خطیب جمعه اصلاندوز با تاکید بر اینکه شرایط کنونی، هجمه‌ها و جنگ روانی‌های ایجاد شده توسط دشمنان می‌طلبد که بیش از پیش به ضرورت تحقق جهاد تبیین پی ببریم، خاطرنشان کرد: روحیه استکبارستیزی ما ریشه در راهبردی است که از حکم قرآن، سیره پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) آموخته‌ایم.