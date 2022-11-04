به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ظهر آدینه در مراسم راهپیمایی پر شور ۱۳ آبان به میزبانی مصلای نماز جمعه سمنان ضمن بیان اینکه حوادث و اغتشاشات اخیر بار دیگر صف مردم را از آشوب گران جدا و این پیام ایستاده تا پای جان برای نظام و انقلاب را به جهان مخابره کرده است، ابراز داشت: مردم در این حوادث اخیر افراد نفوذی و کسانی که غرب برای تربیت آنها نقشه کشیده را شناسایی و بلافاصله خود را از آنها جدا کردند.

وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی خط پایانی برای ظلم، ستم، استعمارگران و دشمنان این سرزمین بود، افزود: دشمن در اغتشاشات اخیر به دنبال پرداخت هزینه جنگ روسیه و اکراین از ایجاد بحران در ایران بود که هیچ گاه این اجازه به بیگانگان داده نخواهد شد.

رئیس خانه احزاب ایران با بیان اینکه دشمن طی دوره های مختلف همواره به دنبال ضربه زدن به نهال نوپای انقلاب بوده است، ابراز داشت: به برکت نظام، هوشیاری نیروهای مسلح و حمایت مردم این آرزوی دشمن محقق نمی شود و ملت شریف ایران اجازه نخواهد داد که دشمن بخواهد هزینه بحران های خود خواسته خود را از ما بگیرد.

متکی با بیان اینکه حوادث اخیر باعث شد تا عوامل نفوذی غربی ها با یاری خدا و تلاش نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شوند، تصریح کرد: دشمن که همه راه های خود را بسته دید با درماندگی و استیصال در تلاش برای برهم زدن نظم کشور بود که این در تنش های قومی و مذهبی و غیره کاملاً مشهود است.

وی با بیان اینکه مطالبات مردم را متوجه هستیم و مردم نیز راه بیان این مطالبات را به خوبی می دانند و بین مطالبات، اعتراضات، خواسته‌ها و فتنه و آشوب تفاوت زیادی وجود دارد، افزود: جنایت شاهچراغ شیراز و اقدامات هنجار شکنانه دشمن مُهر تایید درماندگی دشمن است که خوشبختانه مردم با حضور خود در یوم الله ۱۳ آبان این مرزبندی و حمایت همه جانبه خود را از نظام و انقلاب نشان دادند.