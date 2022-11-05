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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۵:۱۹

محققان آلمانی می گویند؛

درمان افسردگی موجب تغییرات در مغز می شود

درمان افسردگی موجب تغییرات در مغز می شود

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مغز بسیار انعطاف‌پذیرتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد و می‌تواند در طول درمان افسردگی شدید به سرعت تغییر کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان آلمانی گزارش می دهند افرادی که تحت درمان بستری برای افسردگی شدید قرار می گیرند، تنها پس از شش هفته اتصالات مغزی شان افزایش یافته است.

آنها اتصالات مغزی (نواحی مختلف مغز که با هم در ایجاد فکر، احساسات و رفتار عمل می کنند) را در ۱۰۹ بیمار مبتلا به افسردگی حاد با گروه کنترل متشکل از ۵۵ داوطلب بدون افسردگی مقایسه کردند. اسکن MRI برای شناسایی نواحی مغزی که قبل و بعد از درمان با دیگران ارتباط برقرار می کردند، استفاده شد.

«جاناتان رپل»، محقق ارشد از دانشگاه فرانکفورت آلمان، گفت: «ما دریافتیم که درمان افسردگی زیرساخت‌های مغز را تغییر داده است، که برخلاف انتظارات قبلی است. بیماران تحت درمان تعداد بیشتری از اتصالات را نسبت به قبل از درمان نشان دادند.»

برای این مطالعه، بیماران مبتلا به افسردگی با درمان تشنج الکتریکی (ECT)، درمان روان‌شناختی یا دارو، یا ترکیبی از همه درمان‌ها تحت درمان قرار گرفتند.

محققان سپس مغز شرکت کنندگان را مجدداً اسکن کردند و تعداد اتصالات را شمارش کردند. آنها همچنین برای افسردگی دوباره آزمایش دادند.

نتیجه: بیمارانی که بیشترین پاسخ را به درمان نشان دادند، نسبت به بیمارانی که پاسخ کمی از خود نشان دادند، اتصالات جدید بیشتری ایجاد کرده بودند.

رپل می گوید: «ما متوجه شدیم که این تغییرات تنها در یک دوره حدود شش هفته ای رخ داده است، و از سرعت واکنش شگفت زده شدیم. ما توضیحی در مورد اینکه این تغییرات چگونه اتفاق می‌افتد، یا اینکه چرا باید با چنین اشکال مختلف درمان رخ دهد، نداریم.»

نتایج با این باور کنونی مطابقت دارد که مغز انعطاف پذیری بیشتری نسبت به آنچه که قبلاً تصور می شد دارد.

ایجاد تغییرات در مغز در طول زمان یکی از روش‌های رایج درمان افسردگی، از جمله داروهای ضد افسردگی، روان‌درمانی و درمان تشنج الکتریکی است.

کد مطلب 5624452

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    نظرات

    • binam binshun IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      در کشوری که نوجوانان خودکشی میکنن و از پشت بام ها میپرن درمان شوخیه چرا که چه کودکی ای وجود داشته که نوجوان تلخ از زندگی و جانش و فرصت های پیش رویش میگذرد و برای جوانانی که از این مراحل عبور میکنن درمانی بهتر و بالا تر از مرگ نیست زندگیه برزخی اقشته به ترسو ناارامیو ناامنی و این چه سرنوشتیست
    • من IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
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      خیلی خوشحال شدم! من افسردگی حاد داشتم و الان تحت درمانم و فکر نمی کردم واقعا این‌قدر تغییر ممکن باشه
    • من IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوشحال شدم! من افسردگی حاد داشتم و الان تحت درمانم و فکر نمی کردم واقعا این‌قدر تغییر ممکن باشه

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