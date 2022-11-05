درمان افسردگی موجب تغییرات در مغز می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان آلمانی گزارش می دهند افرادی که تحت درمان بستری برای افسردگی شدید قرار می گیرند، تنها پس از شش هفته اتصالات مغزی شان افزایش یافته است.

آنها اتصالات مغزی (نواحی مختلف مغز که با هم در ایجاد فکر، احساسات و رفتار عمل می کنند) را در ۱۰۹ بیمار مبتلا به افسردگی حاد با گروه کنترل متشکل از ۵۵ داوطلب بدون افسردگی مقایسه کردند. اسکن MRI برای شناسایی نواحی مغزی که قبل و بعد از درمان با دیگران ارتباط برقرار می کردند، استفاده شد.

«جاناتان رپل»، محقق ارشد از دانشگاه فرانکفورت آلمان، گفت: «ما دریافتیم که درمان افسردگی زیرساخت‌های مغز را تغییر داده است، که برخلاف انتظارات قبلی است. بیماران تحت درمان تعداد بیشتری از اتصالات را نسبت به قبل از درمان نشان دادند.»

برای این مطالعه، بیماران مبتلا به افسردگی با درمان تشنج الکتریکی (ECT)، درمان روان‌شناختی یا دارو، یا ترکیبی از همه درمان‌ها تحت درمان قرار گرفتند.

محققان سپس مغز شرکت کنندگان را مجدداً اسکن کردند و تعداد اتصالات را شمارش کردند. آنها همچنین برای افسردگی دوباره آزمایش دادند.

نتیجه: بیمارانی که بیشترین پاسخ را به درمان نشان دادند، نسبت به بیمارانی که پاسخ کمی از خود نشان دادند، اتصالات جدید بیشتری ایجاد کرده بودند.

رپل می گوید: «ما متوجه شدیم که این تغییرات تنها در یک دوره حدود شش هفته ای رخ داده است، و از سرعت واکنش شگفت زده شدیم. ما توضیحی در مورد اینکه این تغییرات چگونه اتفاق می‌افتد، یا اینکه چرا باید با چنین اشکال مختلف درمان رخ دهد، نداریم.»

نتایج با این باور کنونی مطابقت دارد که مغز انعطاف پذیری بیشتری نسبت به آنچه که قبلاً تصور می شد دارد.

ایجاد تغییرات در مغز در طول زمان یکی از روش‌های رایج درمان افسردگی، از جمله داروهای ضد افسردگی، روان‌درمانی و درمان تشنج الکتریکی است.