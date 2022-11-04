تجارت خارجی ایران روبه رشد است/ ثبت سفارش واردات خودرو روی روال

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در هفت ماه اول سال نزدیک ۱۶۰ هزار شغل در حوزه صنعت و معدن ایجاد شده که بین وزارت خانه های مختلف رتبه اول را داشته ایم، اظهار داشت: برآورد این است که برنامه ایجاد اشتغال تا پایان سال حداقل به ۳۰۰ هزار شغل برسد.

وی با بیان اینکه برنامه ای را تدوین کرده ایم که در همه استان ها انجام می شود که در قالب آن واحدهای نیمه تعطیل و راکد از جمله ۱۶ هزار واحد صنعتی که تعطیل شده اند را احیاء کنیم، تصریح کرد: براورد این است حداقل امسال هم مثل سال گذشته، دو هزار واحد را در طول سال فعال کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در حوزه تجارت خارجی رشد خیلی خوبی داشته ایم، افزود: در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته رشد ۱۳ درصدی تجارت خارجی داشته ایم.

فاطمی امین با اشاره به اینکه کارهای زیادی دارد انجام می شود از جمله ایجاد مراکز تجاری ایران در کشورهای دیگر که از سوی شرکت ها و کسب و کار هستند و بخش دولتی نیست، اظهار داشت: در ارمنستان، امارات، روسیه و عمان این مراکز تجاری ایجاد شده اند و به بازرگانان ایرانی خدمات بازاریابی، مشاوره، تامین دفتر کار و… را ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم پیمان های منطقه ای است، تصریح کرد: اوراسیا را پیش رو داریم که ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت و ۸۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت این کشورها است؛ کشورهایی که رقیب ما هستند در این بازارها حضور ندارند و تعرفه ما با این کشورها صفر خواهد شد که می تواند خیلی کمک کند و جهش ایجاد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: همچنین در ادامه این پیمان های منطقه ای، بین ایران و پاکستان مذاکراتی انجام می دهیم تا تعرفه یکسری اقلام و کالاها را صفر کنیم.

فاطمی امین از برگزاری نمایشگاه های مختلف معرفی محصولات و تولیدات ایرانی در کشورهای دیگر خبر داد و گفت: ۲۰ روش را در حوزه توسعه تجارت خارجی پیش گرفته ایم و روند تجارت خارجی ایران بسیار رو به رشد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظارت بر کیفیت قطعات خودرو، اظهار داشت: در این حوزه الزاماتی ایجاد کرده ایم از جمله ۵۵ قلم قطعات خودرو باید کد رهگیری داشته باشند که تا امروز بیش از ۳۰۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است و مردم وقتی می خواهند قطعات خریداری کنند حتماً کنترل کنند کد رهگیری داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان معوقات خودرو یعنی خودروهایی که در موعد مقرر تحویل داده نشده است، الان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است؛ تصریح کرد: این امر هم نتیجه افزایش تولید است، البته این معوقات هم زیاد است و باید به جایی برسیم که معوقات صفر شود.

فاطمی امین در حوزه واردات خودرو نیز با تاکید بر اینکه کارهایی که دولت باید انجام دهد داده است؛ باید آیین نامه انجام میدادیم که شده و ایرادات مجلس اصلاح شد، فرآیند ثبت سفارش فعال شده است و در مجموع تمام کارهایی که به عنوان دولت باید انجام می دادیم انجام شده است، افزود: الان دیگر کسانی که وارد کننده هستند باید در مسیر حرکت کنند و موانع را هم ما حل می کنیم؛ البته الان کار در روال است و دارند قرارداد می بندند با خارجی ها و از شرکت های معتبری هم هستند.

وی با بیان اینکه الحمدلله از واحدهای تولیدی معتبری دارد ثبت سفارش انجام می شود، تصریح کرد: الان توپ در زمین وارد کنندگان است و اگر در هر مرحله ای هم کار دچار کندی شود ما حل و فصل می کنیم.