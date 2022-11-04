آئین خطبه خوانی خادمان حضرت معصومه (س) در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم جمعه شب با استقبال شهروندان آملی و ارادتمندان خاندان اهل بیت (ع) برگزار و در سوگ وفات خواهر امام رضا (ع) اشک ماتم ریختند.

محمد رنجبر مسوول کاروان سفیران کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه در مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همه ساله درآستانه سالروز وفات حضرت معصومه (س) کاروانی به عنوان سفیران کریمه از حرم‌مطهر حضرت فاطمه معصومه روانه استانهای مختلف کشور می شود.

وی افزود: مازندران یکی از استان‌هایی که از ۴ روز گذشته تاکنون میزبان این کاروان بوده که در شهرهای مختلف استان حضور یافتند.وی اضافه کرد: مراسم خاص خطبه خوانی وفات حضرت معصومه (س) تاکنون در مازندران سابقه نداشته و امسال برای نخستین بار باحضور تعداد زیادی از خادمان آن حضرت استان وکاروان اعزامی از قم برگزار شد.

نماینده تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) مازندران درکاروان اعزامی کریمه اهل بیت (ع) به استانها گفت: این کاروان از چندسال قبل به همت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه درایام میلاد و وفات آن حضرت، کاروانی با عنوان سفیران کریمه درشهرها واستانهای مختلف اعزام می شوند.

محمدرضا حسنی، هدف از این اقدام را طنین اندازشدن رایحه خوش نام وعطر وبوی نام حضرت فاطمه معصومه و ترویج معارف مربوط به آن حضرت درکل کشور بیان کرد و یادآورشد: امسال همزمان بیش از ۱۰ کاروان دراستانهای مختلف حضور پیدا کردند واستقبال هر سال چشمگیرتر از سالهای گذشته بوده ومردم همیشه قلب ودلشون درگروه این اهل بیت بوده است.