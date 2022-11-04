کشته شدن نظامی عالی رتبه ترکیه در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه از کشته شدن یک افسر این کشور در شمال عراق خبر داد.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که یک نظامی با درجه سرگرد در پی تیراندازی مستقیم عناصر پ.ک.ک. در شمال عراق کشته شد.

از سوی دیگر شیخ «جبار المعموری» از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق گفت که باید بیش از ۳۰ مقری که در منطقه کردستان عراق علیه ایران و ترکیه عمل می‌کنند برچیده شود.

وی به المعلومه گفت: اقلیم کردستان بخشی از عراق و تحت حاکمیت قانون اساسی است که همه گروهها بر روی آن توافق دارند و یکی از بندهای اصلی قانون اساسی ممانعت از تشکیل مقرهایی است که امنیت کشورهای همسایه را تهدید می‌کنند.

المعموری افزود: بیش از ۳۰ مقر مشکوک متعلق به گروههای اغلب مسلح در اقلیم کردستان وجود دارد و وجود این مقرها باعث می‌شود تا خاک عراق مکان تنش باشد و لازم است تا همه این مقرها برچیده شده و از هرگونه فعالیتی علیه کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه ممانعت به عمل آید.

این شخصیت عراقی تأکید کرد که برچیده شدن این مقرها همزمان مانع عملیات‌های کشورهای همسایه عراق می‌شود.