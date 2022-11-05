به گزارش خبرگزاری‬ مهر‬، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعنامه پایانی مراسم ۱۳ آبان مبنی بر فراهم‬ کردن‬ «راهکارهای قانونی بیان انتقادات» از تدوین پیش‏‌نویس طرحی برای ساماندهی اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها در مرکز پژوهش‏‌های مجلس، در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر خلاء سازوکار قانونی برای اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم‌‏سالار احساس می‌شود، تصریح کرد: این در حالی‬ است که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قانونی، اعتراض‌ها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد و این نشانه‌ای از بالندگی و توسعه‌یافتگی نظام مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی است.

نگاهداری‬ ادامه داد: در همین راستا با پیگیری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس انقلابی، از چند ماه پیش، پیش‏‌نویس طرحی قانونی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، با انجام مطالعات پشتیبان، مطالعات تطبیقی، مشارکت همه ذی‌نفعان، دستگاه‏‌های ذیربط، تشکل‏‌های مدنی، جامعه دانشگاهی و نیز برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، تدوین و به کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها تقدیم شده است که در حال حاضر در کمیسیون مذکور در دست بررسی و نهایی‏‌سازی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان‬ کرد: در این طرح مبنای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها، اطلاع‏‌رسانی است و تلاش شده است ضمن تسهیل روند برگزاری اجتماعات قانونی از سوی گروه‌های مختلف مردمی، زمینه شکل‌گیری تحرکاتی که با هدف بی‌ثبات‏‌سازی و اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی سازمان می‌یابند تضعیف شود. طبعاً در صورت تصویب فوری این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از آثار مثبت مرتبط با اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در جهت تقویت کارآمدی نظام بهره‏‌مند خواهد شد و بدین ترتیب زمینه برای سواستفاده از اعتراض‌ها توسط اغتشاشگران از بین خواهد رفت.