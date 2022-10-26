مردمی سازی حکمرانی ضرورت تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به منظور استفاده از توان و ظرفیت نخبگانی جامعه، نشست نخبگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور بابک نگاهداری رئیس این مرکز و جمعی از فرهیختگان علمی کشور برگزار شد.

بابک نگاهداری در این جلسه مرکز پژوهش‌‎های مجلس را یک پژوهشگاه بی‌نظیر خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با بیش از ربع قرن فعالیت و با استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور، امروز به یکی از سرمایه‌های بزرگ علمی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: مجموعه فعالیت‌های پژوهشی که از دوران قبلی تا کنون در این مرکز صورت گرفته‌اند، انباشت عظیمی از سرمایه‌های علمی است که باعث شده مرکز پژوهش‌های مجلس در سطح کشور بی‌نظیر باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به تشریح جایگاه این مرکز پرداخت و تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس حلقه واسط اکوسیستم حکمرانی کشور با اکوسیستم علم و فناوری و نوآوری است.

وی، مرکز پژوهش‌ها را رابط بین سیاست و پژوهش کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس صرفاً یک مرکز پژوهش نیست، بلکه یک مرکز سیاست پژوهی است که نتایج پژوهش‌ها را به سیاست‌های مناسب که منشأ اثر در حکمرانی کشور باشند، تبدیل می‌کند.

نگاهداری ادامه داد: در قانون اساسی کشور، نقش آفرینی‌های مهم و اساسی برای مردم و نخبگان تعریف شده و مشارکت مردمی در سطوح مختلف شامل مشارکت در تصمیم گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا مورد انتظار بوده که تنها بخشی از آن محقق شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: مردمی‌سازی حکمرانی و حکمرانی مردمی یکی از ضرورت‌های بازآرایی نظام حکمرانی برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به نوبه خود با استفاده از ظرفیت نخبگان و ظرفیت مردمی کشور برای ارتقای نظام تصمیم سازی گام برداشته است.

نگاهداری با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق حکمرانی مردمی چندین رویکرد را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این مرکز پژوهشی برای تحقق حکمرانی مردمی اقداماتی همانند راه اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق، برگزاری رویدادهای پارلمان دانشجویی، رویداد اقدام، رویداد نظاره، رویداد نوآیند و رویداد همرسان را به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی که نهایتاً منجر به ارتقای نظام حکمرانی می‌شود، انجام داده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به ظرفیت مغفول نخبگان در دیگر استان‌ها اشاره کرد و گفت: در اقدامی دیگر راه‌اندازی اندیشکده‌های حکمرانی استانی را با مشارکت دانشگاه‌ها و مجامع نخبگان استانداری به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان استان‌ها در دستور کار قرار دادیم که این مهم در استان‌های مختلف در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت تربیت نخبگان برای اداره کشور در آینده، تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به نقش آفرینی‌های بالاتر نخبگان اعتقاد دارد و چه نیکو است که ورودی آینده نظام حکمرانی کشور خروجی‌های نظام علم و فناوری و نوآوری بوده و پژوهشگران امروز مرکز پژوهش‌های مجلس از تصمیم گیرندگان آینده نظام حکمرانی کشور باشند.

نگاهداری ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای استفاده از ظرفیت نخبگان و جذب عادلانه آنها برای نخستین بار فراخوانی را در دستور کار خود قرار داد که برمبنای آن بیش از ۵ هزار نفر در رشته‌های مورد درخواست و از نقاط کشور در این فراخوان ثبت نام کردند که پس از طی مراحل مختلف مصاحبه، جمع فعلی برای همکاری پذیرفته شدند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با ابراز امیدواری از آینده فعالیت‌های جامعه نخبگان برای پژوهشگران جدید این مرکز آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.