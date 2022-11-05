قراردادهای برون مرزی برای ایران منافع اقتصادی و سیاسی دارد

محمد شوری در گفت و گو با مهر گفت: یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است: به طور کلی هر نوع همکاری بین دو کشور ایران و روسیه به عنوان دو کشور بزرگ و همسایه با منافع و سیاست‌های مشترک در سطح منطقه و بین المللی مثبت و قابل توجه است و همواره یکی از انتقادها از دو کشور این بوده که چرا روابط اقتصادی دو کشور هم سطح با همکاری و روابط سیاسی نیست.

وی ادامه داد: البته هر نوع همکاری ایران با کشورهای دیگر به خصوص در بخش اقتصادی و به صورت خاص انرژی مفید و یک دستاورد محسوب می‌شود اما باید بررسی کرد که این تصمیمات و همکاری‌ها و توافقات چقدر جدی گرفته و اجرا می‌شود.

وی افزود: اگر قرار باشد این همکاری و توافق مانند قراردادهای گذشته در همان مرحله امضا باقی بماند یعنی از مرحله کاغذ به عمل نرسد باید در خصوص این مورد نیز تردید داشت و دلایل این مساله را بررسی کرد. البته مرور زمان این مسائل را روشن‌تر می‌کند اما بررسی‌ها حاکی از این است که دولت سیزدهم عزم راسخی برای اجرای این قراردادها دارد.

این کراشناس انرژی همچنین متذکر شد: البته ورود روس‌ها به صنعت انرژی ایران دلایل مختلفی دارد اما نکته‌ای که در این بخش وجود دارد و برای اجرای درست این طرح‌ها و قراردادها باید مد نظر باشد، مساله ظرفیت‌های دو کشور است. اینکه آیا روسیه در شرایطی هست که بتواند در در انرژی ایران سرمایه گذاری کند؟ آیا تکنولوژی کافی و لازم را برای ورود به بخش انرژی ایران دارد؟ باید همه این موارد را در نظر گرفت تا این قرارداد به نحو احسنت اجرا شود.

شوری در عین حال معتقد است که، در عین حال لازم است در خصوص قرارداد تا جایی که محرمانگی اجازه می‌دهد اطلاع رسانمی دقیق و شفاف شود تا برخی زمزمه و گمانه زنی‌ها در خصوص آن از بین برود.

وی اظهار کرد: در خصوص انتقال گاز روسیه از طریق ایران به پاکستان فقط خط لوله صلح است که این خط لوله سال‌ها به حال خود رها شده و دارای مشکلات اساسی به خصوص در بیرون از مرز است و اکنون ساختار این انتقال به خوبی فراهم نیست. باید دید روسیه چگونه قرار است این ساختار را فراهم و از چه راهی می‌خواهد این گاز را انتقال دهد. در هر صورت این قراداد مثبت ارزیابی می‌شود و قطعاً برای هر دو طرف منافعی را در عرصه سیاسی و اقتصادی به دنبال دارد.

شوری در پایان متذکر شد: البته یک بحث ژئو اکونومیکی در خصوص علاقه روس‌ها برای ورود به صنایع انرزی کشورهای دیگر کشورهای دیگر وجود دارد که باید این مساله مورد توجه قرار گیرد که البته اکنون جای بحث در این خصوص نیست. در نهایت چنین همکاری‌هایی بین ایران و هر کشور دیگری لازم و مفید است و قطعاً حداقل برای ما منافع سیاسی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد.