تجمع طلاب و اساتید حوزه های علمیه تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تجمع طلاب و روحانیون استان تهران در محکومیت حمله مزدوران آمریکا به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز امروز در مدرسه مروی برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: جنایت فتنه گران در به شهادت رساندن جمعی از مردم عزیز قلوب همگان را جریحه دار ساخته است ودر این میان شهادت مظلومانه طلبه شهید آرمان علی وردی اوج شقاوت و وحشی‌گری این داعشی های وطنی را نمایان کرده است.

محمودی افزود: طلاب واساتید حوزه های علمیه تهران امروز که مصادف است با سالروز وفات کریمه اهل بیت (ع) با اجتماع خود برای بار دیگر تنفر خود را از مزدوران استکبار جهانی ابراز خواهند کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان گفت: عزاداران پس از اقامه نماز ظهر و عصر در حوزه‌های علمیه آیت‌الله مجتهدی، امام رضا (ع) و شیخ عبدالحسین بصورت دستجات عزاداری بسوی مدرسه مروی در خیابان ناصر خسرو حرکت خواهند کرد.

وی از مردم بصیر و انقلابی تهران دعوت کرد در این اجتماع که ساعت ۱۴ امروز با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان برگزار می شود، شرکت کنند.