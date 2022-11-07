خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ بیست و دومین جام جهانی است که از ۲۱ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۳۰ آبان تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱) در کشور قطر برگزار خواهد شد. این اولین جام جهانی است که در خاورمیانه و یک کشور عربی برگزار می‌شود.

البته این برای دومین بار است که کشوری از آسیا میزبانی این مسابقات را بر عهده دارد. بار اول در سال ۲۰۰۲ ژاپن و کره جنوبی میزبان این رقابت‌ها بودند. علاوه بر این، این تورنمنت آخرین دوره از مسابقات خواهد بود که ۳۲ تیم در آن شرکت می‌کنند و برای جام جهانی ۲۰۲۶ و پس از آن، حضور ۴۸ تیم برنامه‌ریزی شده‌است.

به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشور میزبان و با توجه به اینکه ماه‌های معمول برگزاری مسابقات، مصادف با شروع تابستان در این کشور است و دمای این منطقه در این موقع از سال دست کم به ۴۰ درجه سانتیگراد می‌رسد، به همین دلیل تصمیم گرفته شد که برای اولین بار در دوره‌های جام جهانی در فصل پاییز برگزار شود. مسئولان میزبانی این دوره از بازی‌ها تعهد داده‌اند که از تکنولوژی‌های مدرن جهت کاهش دمای ورزشگاه‌ها برای رفاه حال حاضران استفاده می‌کنند. بنا بر این اظهار نظر، این تکنولوژی می‌بایست دمای ۴۳ درجه‌ای هوا در ورزشگاه‌ها را تا ۱۹ درجه سانتیگراد کاهش دهد.

به همین منظور دستگاه‌های فرهنگی در راستای معرفی فرهنگ و هنر ایران و درخشش هنرمندان کشورمان برای حضور در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ هنرمندان را اعزام می‌کنند.

از آنجا که تقویت ارتباط کودکان ایرانی با دیگر ملت‌ها و آشنایی با منطق گفت‌وگو میان فرهنگ‌های مختلف بشری و نیز ارتباط بیشتر و عمیق‌تر با ایرانیان خارج از کشور مهم‌ترین اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود، تا جایی که کانون طی این سال‌ها به مناسبت‌های مختلف بین‌المللی گروه‌های تئاتر و قصه‌گویان کانونی و دیگر هنرمندان خود را به کشورهای مختلف اعزام می‌کند.

همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پرتالی را به نشانی koodak۲۴.ir مناسب تمام کودکان و نوجوانان فارسی زبان سراسر دنیا طراحی کرده است و امکان دستیابی آسان به اطلاعات را، با صرف حداقل زمان ممکن، ایجاد کرده است.پرتال کودک و نوجوان در حال حاضر شامل پانزده سرویس: کتاب، قصه، شعر، کاردستی، بازی و سرگرمی، فیلم، پویانمایی، قصه‌گویی، شنیداری، اسباب‌بازی، اخبار، مقاله، بانک اطلاعاتی و اعلام برنامه است.

مخاطبان این پرتال، کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان و فعالان حوزه کودک و نوجوان هستند. معرفی همه محصولات و خدمات فرهنگی کانون، امکان ارائه محتوا و خدمات سایر نهادها و مؤسسات مرتبط با حوزه‌ی کودک و نوجوان بخشی از فعالیت‌های پرتال است.

در همین راستا حامد علامتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های کانون در بیست‌ودومین دوره جام جهانی فوتبال، گفت: کانون در این دوره از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، سعی دارد در شناساندن فرهنگ ایرانی – اسلامی به شرکت کنندگان، ایفای نقش داشته باشد، به همین دلیل با توجه به اینکه به لحاظ ادبی، هنری، فرهنگی تجربه داریم، در این زمینه از ظرفیت‌های کانون بهره‌مند خواهیم شد.

وی ادامه داد: در ایام جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، قرار است تعدادی از هنرمندان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به قطر ببریم تا تعدادی از محصولات کانون را در آنجا عرض کنیم. البته ممکن است برخی از هنرمندان اعزامی کانون لزوماً عضو کانون نباشند اما بنا داریم تا از محصولات تولیدی هنرمندان در این ایام استفاده کنیم و هنر ایرانی - اسلامی را به جهانیان بشناسانیم.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان گفت: همچنان تعداد اعزامی از سوی کانون به جام جهانی ۲۰۲۲ مشخص نیست و در حال رایزنی هستیم. البته باید گفت که تعدادی از دانش آموزانی که در حال تحصیل هستند و عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران هستند، در برنامه‌های‌مان مشارکت خواهند داشت.

علامتی گفت: ما در امارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نداریم اما برای دانش آموزانی که در مدارس بین المللی تحصیل می‌کنند، خدمات کانون را به داخل مدارس برده‌ایم و در مدارس برای شأن برخی از برنامه‌های کانون را در آنجا اجرایی می‌کنیم.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های بین‌المللی در دستور کار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و در این زمینه بناست با کشورهایی چون سوریه و عراق همکاری‌های مشترکی شکل بگیرد. همچنین حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر یکی از این فعالیت‌های بین‌المللی کانون به شمار می‌رود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در راستای تبادلات فرهنگی و هنری برنامه‌هایی برای حوزه بین‌الملل داریم تا در این حوزه تقویت شویم و بتوانیم اقدامات مؤثری را محقق کنیم.

پیش از این حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم به اهتمام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به موضوع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اشاره کرده و گفته بود: برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر زمینه‌ای برای معرفی فرهنگ و هنر ایران و درخشش هنرمندان کشورمان است که باید با توجه به ظرفیت بسیار غنی و قابل توجهی که در عرصه فرهنگ و هنر در ایران داریم برای دیپلماسی فرهنگی بهره جست.