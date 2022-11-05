تضمین اصل پول چه نقشی در رشد بورس ایفا خواهد کرد؟

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصادی _ وحید بلالی: بسیاری از پرتفوهای حقیقی موجود در بازار سرمایه پرتفوهای خرد با مبالغی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند، این عده از سهامداران در بازار سرمایه منتظر شرایطی هستند که بتوانند بدون دغدغه در بازار سرمایه گذاری کنند، یکی از موارد مثبتی که سازمان بورس در هفته گذشته و در بسته ۱۰ بندی اعمال کرده، بیمه سهام پرتفوهای تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است.

بر اساس این طرح بیمه پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد؛ سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می‌باشد؛ و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

یکی دیگر از نکات مثبت نیز این است که منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین شده و این ریسک تأمین منابع را به شدت کاهش خواهد داد.

تضمین پول چه نقشی در رشد بازار ایفا خواهد کرد؟

یکی از مزایای سرمایه گذاری پول در بانک تضمین پول تا میزان ۱۰۰ میلیون تومان است، این تضمین باعث شده بسیاری از افراد که دارای پس اندازهای معین و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و یا بیشتر هستند پول‌های خود را به بانک آورده و ماه به ماه نیز سود کسب کنند، حال بازار سرمایه با رفتن به سمت تضمین اصل پول تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان پذیرای سرمایه‌های خردی باشد که نگران ریسک‌های شدید بازار سرمایه هستند در این شرایط فرد می‌تواند حتی با سرمایه گذاری در یک نماد بنیادی یا یک صندوق سهامی سود بسیار بیشتری را از بانک کسب کند، حتی اگر فرد نتواند در یک نماد بنیادی سرمایه گذاری کند باز هم اصل پول خود را تضمین شده و با سود دریافت می‌کند و این فعالیت را برای افراد با سواد کم بورسی نیز مهیا می‌کند.

تفاوت سرمایه گذاری در بانک و بورس چیست؟

اگر مسئولان اقتصادی کشور ریسک سرمایه گذاری در بورس را کاهش دهند، سرمایه گذاری در بورس بسیار بهتر از سرمایه گذاری در بانک بوده و می‌تواند منابع لازم را برای شرکت‌های تولید را برای سرمایه گذاری فعال کرده و در یک جمله، سرمایه را به خدمت تولید بیاورد، بازار بورس تنها بازار مجاز برای سفته بازی در دنیا است و در ایران نیز این بازار می‌تواند به یک بازار قانونی سفته بازی تبدیل شده و محلی باشد برای پول‌های داغ که هم سود را برای سهامداران به ارمغان بیاورد و هم نقدینگی شرکت‌ها را برای افزایش سرمایه، افزایش تولید به خدمت بگیرد.