به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاید به نظر برسد در شرایط فعلی صحبت از سرمایه‌گذاری بیهوده به نظر آید، اما دقیقاً برعکس، در شرایط فعلیِ اقتصادی جامعه، اقدام هرچه سریع‌تر برای سرمایه‌گذاری به روشی متناسب با شرایط مالی خود، اقدامی کاملاً هوشمندانه خواهد بود زیرا در غیر این صورت ارزش پول شما با گذشت زمان کمتر خواهد شد. پس باید در حالی که ریسک کمی را متحمل می‌شوید به دنبال به دست آوردن سود بیشتر از سرمایه خود باشید.

در اینجا سعی بر این است با معرفی چند بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری با ۵۰ میلیون تومان یا کمتر از آن و بررسی آن‌ها بتوانید بهترین گزینه را انتخاب و سرمایه خود را با بهترین روش به سوددهی برسانید.

بورس

یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری با ۵۰ میلیون تومان یا کمتر از آن بازار بورس است. از آنجاییکه روند سوددهی شرکت‌ها در این بازار وابسته به دو متغیر قیمت‌های جهانی و شرایط نرخ ارز در داخل کشور است؛ در شرایط فعلی، توجه به متغیر نرخ ارز داخلی اهمیت بالاتری دارد. پس، کسانی که به سرمایه‌گذاری در بازار بورس علاقه‌مند هستند باید این نکته را در نظر بگیرند که سرمایه‌گذاری به این روش از ریسک بالایی برخوردار بوده و اگر دانش کافی برای شناخت سود و زیان در این بازار نداشته باشید بهتر است کار را به متخصصان این حوزه واگذار کنید.

بانک

برای بسیاری از افراد واژه سرمایه‌گذاری یادآور بانک است. اگر ریسک پذیری کمی دارید، سرمایه گذاری در بانک یک گزینه ایدئال خواهد بود؛ در غیر این صورت گزینه‌های دیگر را حتماً مورد بررسی قرار دهید. امسال با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کمتر از ۱۵‌درصد، شرایط نامناسب بانک‌ها و جلوتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره‌های بانکی سرمایه‌گذاری در بانک دیگر برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد.

از آنجاییکه موضوعات اصلاح نظام بانکی و کنترل نرخ سود بانکی نیز تاکنون اجرایی نشده‌اند، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی هستند که جایگزین سرمایه‌گذاری در بانک کنند که علاوه بر بازدهی مناسب، ریسک بالایی نداشته باشد.

ارز

شما برای سرمایه‌گذاری مبالغی تا ۵۰ میلیون تومان حتماً به سرمایه‌گذاری در بازار ارز هم اندیشیده‌اید. عوامل خارجی و داخلی زیادی در جذابیت این بازار مالی تأثیرگذار هستند. در حال حاضر مهم‌ترین عوامل خارجی، آینده روابط سیاسی ایران است که تاکنون تأثیرات زیادی در این بازار داشته است.

از عوامل داخلی فعلیِ مؤثر در بازار ارز می‌توان از عملکرد اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی درباره نرخ ارز و ارز تک نرخی، ارزش پول ملی و تورم نام برد. بعضی از تحلیلگران بازارهای مالی می‌گویند با این روند رو به رشد دلار ، ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا در صورت افت قیمت دلار شما متحمل ضرر گزافی خواهید شد. علاوه بر همه این‌ها، خرید ارز و سرمایه‌گذاری بر آن ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

سکه

قیمت سکه متأثر از مؤلفه‌های بسیاری همچون نرخ طلای جهانی، نرخ ارز، تصمیمات کشور چین در بازار طلای جهان و... است. معمولاً در شرایطی که تقاضا برای خرید سکه افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز روند صعودی خواهند داشت و گاهی ضریب افزایش به میزانی بالا می‌رود که حباب‌های قیمتی در بازار سکه شکل می‌گیرد.

سرمایه‌گذاران کلان و دلالان افرادی هستند که در این بستر، سود زیادی کسب می‌کنند و متأسفانه هزینه این سود را سرمایه‌گذاران خُرد با ضرر و زیانی که متحمل می‌شوند پرداخت می‌کنند. با این تعابیر باید گفت شما با سرمایه‌گذاری هر مبلغی تا ۵۰ میلیون تومان در بازار سکه یکی از سرمایه‌گذاران خُرد خواهید بود که در این شرایط ممکن است بیش از سایرین متحمل ضرر شوید.

یک راه‌حل هوشمندانه

با گسترش دانش و تکنولوژی در تمام زمینه‌های زندگی بشر، سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و روش‌های مدرن زیادی برای سرمایه‌گذاری در دنیا به وجود آمده‌اند. یکی از این روش‌ها وام‌دهی فردبه‌فرد است که شرکت ایران‌رنتر به آدرس https://iranrenter.com این روش را با ایجاد یک پلتفرم فروش اقساطی که واسطی بین تأمین‌کننده و خریدار است، به خوبی و مطابق با ساختارهای قانونی و شرعی کشور پیاده‌سازی کرده است.

در این پلتفرم پس از اعتبارسنجی متقاضیان خرید اقساطی، وسیله درخواستی آن‌ها در لیست «در انتظار تأمین» قرار می‌گیرد. تأمین‌کنندگان به وسیله عقد قرارداد و تأمین وجه برای خرید وسایل اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر می‌کنند. بازدهی قابل‌توجه این سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر روش‌های مرسوم، توزیع و مدیریت ریسک که از طریق تعیین سقف ۴ میلیونی برای خرید اقساطی صورت می‌گیرد و تقسیم سرمایه سرمایه‌گذاران میان افراد مختلف، ایران رنتر را به روشی هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

به سود رسانی سرمایه برای هر فرد از حفظ و نگهداری آن مهم‌تر است. در این خصوص باید سرمایه‌گذاری را به دغدغه هر روزه خود تبدیل کنیم و برای آن به دنبال راه‌ها و روش‌های به‌روز و مدرن باشیم.

منبع: ویرلن