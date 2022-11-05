به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، با وجود این که سازندگان سریال تحسین شده «وست ورلد» به ساخت فصل پنجم آن امیدوار بودند، شبکه اچ‌بی‌او در اقدامی غیرمنتظره تصمیم گرفت این درام علمی-تخیلی را پس از فصل چهارم آن متوقف کند.

این سرنوشتی غیرمنتظره برای سریالی است که زمانی از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های اچ‌بی‌او یاد می‌شد؛ درامی معمایی که ۵۴ نامزدی امی از جمله کسب یک جایزه برای بازیگر نقش مکمل زن آن تاندیو نیوتن را به دست آورده بود.

ماه پیش جاناتان نولان از خالقان این سریال در مصاحبه‌ای گفته بود امیدوار است فصل پنجم این سریال برای پایان دادن به داستان جاه‌طلبان رباتی که سرنوشت بشریت را تغییر دادند، ساخته شود. وی ابراز امیدواری کرده بود سریال با پایانی که آنها امیدوار بودند، به پایان برسد.

با این حال کاهش شمار مخاطبان این سریال پرهزینه در فصل سوم و سپس ادامه این کاهش و افزایش شدید آن در فصل چهارم موجب این تصمیم گیری شد. میانگین نمره منتقدان در راتن تومیتوز نیز از ۸۰ و خرده‌ای به ۷۰ و خرده‌ای در ۲ فصل آخر کاهش یافت و تماشاگران نیز یادآور می‌شدند که سریال در اسطوره‌هایی در هم‌پیچیده‌ای که خلق کرده گیج کننده است و شخصیت‌هایی ریشه‌دار ندارد.

در عین حال دیوید زاسلاو مدیرعامل کمپانی برادران وارنر نیز متعهد به کاهش هزینه‌ها شده، گرچه خود شبکه معتقد است صرفه‌جویی عاملی برای لغو ادامه سریال نبود.

این در حالی است که فصل چهارم از نظر داستانی نمی‌تواند پایانی روشن برای سریال محسوب شود و پایان بندی آن نسبتا مبهم بود.

اچ‌بی‌او هنوز چندین درام پیچیده دیگر برای نمایش دارد که «خانه اژدها»، «جانشینی»، «نیلوفر آبی»، «سرخوشی» و سریال آخرالزمانی «آخرین ما» از جمله آنها هستند.

با وجود این می‌توان گفت که احتمال ساخته شدن فصل پایانی این سریال می‌تواند در هر زمانی دوباره مطرح شود و همیشه ممکن است برنامه‌ای بتواند مجددا به مسیر ساخت برگردد.