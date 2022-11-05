به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با صدور حکم‌های جداگانه ای اعضای شورای سیاستگذاری دومین جشنواره «کتاب خوان و رسانه» را منصوب کرد.

به این ترتیب محسن برمهانی، معاون سیمای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛ کمیل خجسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ سیدمحمود رضوی، مشاور فرهنگی رئیس مجلس شورای اسلامی؛ محمد سرشار، معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو حقیقی هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور و فرشاد مهدی‌پور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری دومین جشنواره «کتاب‌خوان و رسانه» منصوب شدند.

دومین دوره جشنواره «کتاب‌خوان و رسانه» که خبر برگزاری آن را دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور مردادماه امسال در دیدار با اهالی رسانه اعلام کرده بود، با صدور احکام شورای سیاستگذاری کار خود را آغار کرده و پس از تشکیل این شورا فراخوان آن منتشر می‌شود.

اولین دوره جشنواره «کتاب‌خوان و رسانه» به دبیری مهدی توکلیان با دریافت ۹۰۰ اثر و مشارکت بیش از ۳۰۰ خبرنگار در مرداد ماه سال گذشته به کار خود پایان داد.

دور اول جشنواره محورهای ۱۹ گانه‌ای شامل ۳ بخش اصلی (۶ محور)، جنبی (۱۱ محور) و ویژه (۲ محور) داشت که فرایند گزینش و داوری اولیه آثار پس از دو بار تمدید در ۲۲ بهمن و ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، در اردیبهشت ۱۴۰۰ شروع شد. پس از انتخاب اولیه آثار، ۶۵ اثر به مرحله نهایی راه یافتند که پس از ارزیابی نهایی داوران، ۲۷ اثر برگزیده از پایگاه‌های خبری، رسانه‌های چاپی، رادیویی و تلویزیونی استانی و سراسری معرفی شدند.