فدراسیون شطرنج پیگیرِ جذب مربی روسی برای تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، «گابریل سرگیسیان» استاد بزرگ و مربی پیشین تیم ملی شطرنج ارمنستان آخرین مربی خارجی بود که فدراسیون شطرنج با او وارد همکاری شد. این مربی اسفندماه سال گذشته در راستای آماده سازی تیم ملی برای حضور در بازی های آسیایی به تهران سفر کرد تا اردوهای آماده سازی ملی پوشان را زیر نظر داشته باشد.

همکاری فدراسیون شطرنج با گابریل سرگیسیان با حمایت مالی کمیته ملی المپیک میسر شد اما فقط برای مدت ۸ روز! بعد از آن تمرینات ملی پوشان به صورت شخصی یا زیر نظر دیگر مربیان داخلی دنبال شد در حالیکه با توجه به شرایط و جایگاه جهانی شطرنجبازانی مانند پرهام مقصودلو و سید محمد امین طباطبایی، همکاری همیشگی یا بلندمدت با مربی خارجی در برنامه فدراسیون بود.

البته در این میان تعویق بازی های آسیایی دلیلی بر متوقف شدن همکاری با مربی خارجی یا ادامه بررسی ها برای به خدمت گرفتن یکی از گزینه های موردنظر بود به همین دلیل با توجه به تعیین زمان جدید بازی ها و نزدیک شدن فاصله تا برگزاری آن، فدراسیون شطرنج را دوباره پیگیری برای دعوت از یک مربی خارجی را جزو اولویت های خود قرار داده است.

حسن تامینی رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: در جذب مربی خارجی فقط اسم و رسم گزینه موردنظر ملاک نیست. اینکه شطرنجبازان ما شرایط روحی کار و تمرین با کدام مربی را دارند هم خیلی زیاد موردتوجه است. بر همین اساس رایزنی های دوباره ای را داریم برای اینکه بتوانیم فردی را در راس تیم ملی قرار دهیم که هم شرایط او با ما همخوانی داشته باشد و هم برای ملی پوشان مان تمرین زیر نظر اومقبول باشد.

رئیس فدراسیون شطرنج تاکید کرد: کشورهای زیادی در شطرنج هستند که مربیان قابلی در اختیار دارند اما با توجه به شرایط موردنظر و بررسی های صورت گرفته، درنظر داریم از روسیه اقدام به جذب مربی کنیم. بنابراین متمرکز روی این کشور و راه های کسب نتیجه برای به خدمت گرفتن یک مربی از آن شده ایم.

وی به سفر اخیر خود به ارمنستان اشاره کرد و یادآور شد: طی آن سفر ملاقلاتی با رئیس فدراسیون شطرنج ارمنستان داشتم. او مسئولیت مدارس شطرنج فدراسیون جهانی (فیده) را دارد. علاوه بر این جایگاه های خوبی در شطرنج جهان در اختیار دارد و تعامل و ارتباطاتش هم با ایران خوب است. در همین ملاقات از او برای جذب مربی از کشور روسیه کمک گرفتیم.

تامینی تصریح کرد: البته همزمان خودمان پیگیر هستیم. بر اساس تعامل و رایزی های انجام شده، روی کمک فیده هم حساب باز کرده ایم. قرار است گزینه هایی معرفی شوند تا از این میان آنها یک گزینه را نهایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بازی های آسیایی از اهداف اصلی برای به خدمت گرفتن مربی خارجی است، گفت: باید تا پایان سال در این زمینه به نتیجه برسیم تا بعد از آن فرصت کافی برای بهره گیری از حضور مربی خارجی و پیگیری اردوهای تیم ملی زیر نظر او داشته باشیم.

رئیس فدراسیون شطرنج در مورد هزینه جذب مربی خارجی و اینکه برای مشکلات مالی احتمالی چه برنامه ای دارید، گفت: هزینه جذب مربی خارجی که با توجه به نام و سطح کار گزینه های موردنظر، متفاوت است اما قطعا مشکلی نداریم. در واقع با بررسی جوانب و اطمینان از اینکه می توانیم در این زمینه اقدامی داشته باشیم، شروع به کار کرده ایم. روی کمک فیده هم حساب باز کرده ایم.