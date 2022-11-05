انواع پارتیشن اداری و نکات مهم در خرید آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسیاری از ادارات، شرکت‌ها و دفاتر از پارتیشن بندی جهت تفکیک و تغییر فضای کاری و همچنین اطمینان از حفظ حریم خصوصی کارکنان خود استفاده می‌کنند. انواع پارتیشن اداری راهی عالی برای تغییر دکوراسیون و ایجاد فضایی مناسب و بخش بندی شده و کاملاً آرام بدون شلوغی و هرج و مرج در محیط کار است.

باتوجه به درخواست بالای سفارش و نصب این سازه و محبوبیت استفاده از آن از سوی مدیران، هدف ما از ارائه این مطلب آشنایی شما با انواع پارتیشن اداری و نکات خرید آن است که باید مورد توجه علاقمندان قرار بگیرد.

انواع پارتیشن اداری

سازه‌های پارتیشن در طیف مختلفی از متریال و طراحی اجرا می‌شوند. درست است که سبک‌های متنوعی را توسط ارائه دهندگان می‌توان یافت اما عمده محصولات پارتیشن اداری به دو دسته پارتیشن شیشه‌ای و پارتیشن‌های پنلی تقسیم می‌شوند که هرکدام ویژگی‌های مربوط به خود را دارند که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

پارتیشن شیشه‌ای

محبوب ترین و رایج‌ترین نوع پارتیشن‌های اداری، پارتیشن‌های شیشه‌ای هستند. معمولاً برای ساخت آنها از پنل‌های شیشه، قاب و چارچوب آلومینیوم استفاده می‌شود. دو نوع پارتیشن شیشه‌ای فریم دار (پارتیشن آلومینیومی) و بدون فریم (فریم لس) معمول‌ترین سبک‌های پارتیشن شیشه‌ای هستند. اغلب این نوع پارتیشن به صورت تمام ارتفاع از کف تا سقف نصب می‌شود و همچون یک دیوار شیشه‌ای کم حجم، علاوه بر تفکیک فضا، اجازه می‌دهد دید و نور کافی را در محیط جریان داشته باشد.

اصلی ترین ویژگی پارتیشن‌های شیشه‌ای ایجاد عایق صوتی و حرارتی است. گلس پارتیشن‌ها در دونوع تک جداره و دوجداره قابل سفارش هستند. درحالیکه نوع تک جداره نیز به خوبی کاهش آلودگی‌های صوتی را به همراه دارد، پارتیشن‌های شیشه‌ای دوجداره تا نود درصد در حذف صدای محیط موفق عمل می‌کنند.

ایمنی سازه‌های پارتیشن به دلیل بکارگیری شیشه‌های سکوریت و لمینت کاملاً تضمین شده است. این نوع از شیشه‌های ایمن شده با اصابت اشیا و یا ضربه فرو نمی‌ریزند و دچار پاشیدگی نمی‌شوند. برای ایجاد جلوه بصری بیشتر و تطابق با دکوراسیون محیط از انواع شیشه‌های رنگی و مات ساتینا در آن بکار می‌رود.

پارتیشن ام دی اف

پارتیشن‌های ام دی اف و یا سایر پارتیشن‌های پنلی نوع قدیمی تر پارتیش های اداری هستند که قیمت مقرون به صرفه‌ای دارند. پنل‌های ام دی اف در این نوع سازه‌ها دارای رنگبندی زیبایی هستند که با اکثر دکوراسیون‌های اداری سازگارند. اغلب پارتیشن‌های ام دی اف به صورت نیم قد در سازه پارتیشن قرار می‌گیرند و برای عبور نور و دید کافی از پنل‌های شیشه‌ای نیز در قیمت‌های بالایی بکار می‌رود. همچنین برای کنترل نور از پرده کرکره‌ای نیز استفاده می‌شود.

نکات مهم در خرید پارتیشن‌های اداری

برای خرید پارتیشن‌های اداری توجه به چند فاکتور و پارامتر در پارتیشن‌ها برای یک انتخاب مناسب و مطابق با نیازهای محیط کاریتان مهم است که عبارتند از:

نوع پارتیشن و تطابق با محیط

نیازهای محیط کاری شما در رأس تمام نکاتی است که برای خرید، باید به آن توجه کنید. اگر فضای ساختمان کوچک و یا کم نور است پارتیشن‌های فریم لس تمام شیشه گزینه مناسبی برای شما هستند. اگر محیط کاریتان شلوغ و پر رفت و آمد است پارتیشن‌های دو جداره قطعاً می‌تواند آرامش و سکوت را در فضا ایجاد کند. بخصوص که استفاده از نوع دوجداره برای اتاق مدیریت، اتاق جلسات و کنفرانس واجب است. اگر متراژ محیط بالاست پارتیشن‌های ارزان قیمت تر می‌تواند به مدیریت و کاهش بهتر هزینه‌ها کمک کند.

به هرحال پیش از خرید مشاوره دقیق با مجری پارتیشن که بتواند به خوبی با الزامات انواع محیط کاری و اداری آشنایی داشته باشد به شما این اطمینان را می‌دهد که علاوه بر ایجاد محیطی مدرن، شیک و جذاب به خوبی تفکیک فضا و حریم خصوصی ایجاد خواهد شد.

کیفیت متریال

کیفیت متریال پارتیشن اعم از یراق آلات، پروفیل آلومینیوم، پنل‌های شیشه‌ای یا ام دی اف و سایر اتصالات مستقیماً با ماندگاری سازه در ارتباط است. به صورت کلی ترکیب آلومینیوم و شیشه ماندگار است و تا سال‌های سال شما را از خرید و تعویض پارتیشن دفترتان بی نیاز می‌کند اما به هر حال باید سعی کنید با برندهایی همکاری داشته باشید که محصولات خود را گارانتی می‌کنند.

بودجه

قیمت پارتیشن اداری و بودجه‌ای که برای خرید آن در نظر گرفته‌اید می‌تواند انتخاب شما را هدفمند تر و آسان‌تر کند. تنها باید ببینید که بودجه شما کدام محدوده از انواع سیستم‌های پارتیشن بندی را شامل می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی بخاطر داشته باشید که قیمت پارتیشن‌هایی از جنس شیشه به دلیل نوع متریال همیشه گران‌تر از نوع پنلی است.

زیبایی و جلوه بصری

تمرکز بر سایر ویژگی‌های پارتیشن نباید توجه شما را نسبت به زیبایی ظاهری سازه منحرف کند. از دلایل اصلی استفاده از سیستم‌های پارتیشن مدرن با طراحی‌ها و سبک‌های تلفیقی با سایر عناصر زیبایی شناختی مانند گیاهان و فلزات و شیشه‌های رنگی و مات، به وجود آوردن فضایی دلنشین و جذاب برای محیط‌های خسته کننده کاری است.

پارتیشن‌ها سازه‌هایی برای ایجاد فضایی زیبا برای کارمندان و حفظ روحیه آنان و همچنین تأکید بیشتر بر وجهه برند شما نزد مشتریانتان محسوب می‌شوند، لذا فاکتور زیبایی ظاهر را از یاد نبرید.

خرید از فروشگاه معتبر

لحاظ تمام فاکتورهای ذکر شده در هنگام خرید شاید برای بسیاری از افراد ممکن نباشد، بنابراین با خرید از یک طراح و مجری معتبر با سابقه موفق در اجرای پارتیشن‌های اداری و ضمانت کیفیت و خدمات با قیمت متناسب با کیفیت این اطمینان را کسب خواهید کرد که پارتیشن اجرا شده تا سال‌ها دوام و زیبایی وکارایی خود را حفظ خواهد کرد.

خرید پارتیشن اداری

یکی از شرکت‌های موفق در زمینه طراحی، تولید و اجرای پارتیشن‌های اداری شرکت دیکا آسیا است. برند دیکا آسیا با سال‌ها تجربه و فعالیت موفق در طراحی، ساخت و اجرای پارتیشن‌های سفارشی با دفاتر اداری برندهای موفقی همکاری داشته و نمونه‌های اجرا شده زیبایی را در اختیار مشتریان قرار داده است.

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