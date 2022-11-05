آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۰ هزار و ۶۴ واحد مسکن ملی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس پیش از ظهر امروز در مراسم ساخت ۴۰ هزار و ۶۴ واحد نهضت ملی مسکن فارس که به صورت نمادین در روستای کرونی شیراز برگزار شد گفت: ۱۵ هزار واحد از ۴۰ هزار واحد مذکور مربوط به شهرستان شیراز می‌شود.

محمود رضا طالبان با بیان اینکه پروژه‌های نهضت مسکن در یک و ۲ طبقه ساخته می‌شود، افزود: این پروژه‌ها در طول یک سال و نیم تا ۲ سال ساخته می‌شود و پروژه‌های ۵ طبقه به بالا نیز ۳۶ ماهه تکمیل می‌شود.

وی ادامه داد: اراضی کمیل آباد شیراز در اختیار طرح نهضت ملی قرار گرفته است که متعلق به ارتش می‌باشد. ۱۸ هزار واحد در این اراضی ساخته می‌شود که ۱۰ هزار واحد برای کارکنان ارتش و ۸ هزار واحد برای سایر مردم است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با عنوان اینکه ۱۴۰ هزار واحد می‌بایست در این طرح و در استان ساخته شود؛ اضافه کرد: ساخت ۱۵ هزار واحد از قبل آغاز شده و امروز ساخت ۴۰ هزار واحد دیگر آن آغاز شد.

طالبان خاطرنشان کرد: در کلان شهر شیراز می‌بایست ۷۵ هزار واحد مسکونی ساخته شود. روند قانونی ساخت واحد مسکونی در منطقه بمو به دلیل برخی مشکلات زیست محیطی در دست بررسی است و در بافت فرسوده نیز شاهد ۲ مبحث نوسازی و طرح نهضت مسکن ملی هستیم.

وی در پایان تصریح کرد: عملیات ساخت ۱۵ هزار واحد مسکن در استان با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۲۵ درصد در حال انجام است.