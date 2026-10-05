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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

فرماندار دشتی: سالمندان سرمایه جامعه هستند

فرماندار دشتی: سالمندان سرمایه جامعه هستند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و گنجینه‌ای از تجربه و خاطره هستند و توجه به شأن، کرامت و نیازهای آنان یک مسئولیت اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته سالمندان، فرماندار دشتی عصر دوشنبه با حضور در منزل یکی از توانخواهان سالمند شهرستان، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رضا مقاتلی در این دیدار با تأکید بر ضرورت تکریم سالمندان اظهار کرد: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و گنجینه‌ای از تجربه و خاطره هستند و توجه به شأن، کرامت و نیازهای آنان یک مسئولیت اجتماعی است.

فرماندار دشتی افزود: خدمت به سالمندان و توانخواهان، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای احترام به نسلی است که سال‌ها برای ساختن و آبادانی جامعه تلاش کرده‌اند.

کد مطلب 6968876

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