فرماندار دشتی: سالمندان سرمایه جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته سالمندان، فرماندار دشتی عصر دوشنبه با حضور در منزل یکی از توانخواهان سالمند شهرستان، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رضا مقاتلی در این دیدار با تأکید بر ضرورت تکریم سالمندان اظهار کرد: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و گنجینه‌ای از تجربه و خاطره هستند و توجه به شأن، کرامت و نیازهای آنان یک مسئولیت اجتماعی است.

فرماندار دشتی افزود: خدمت به سالمندان و توانخواهان، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای احترام به نسلی است که سال‌ها برای ساختن و آبادانی جامعه تلاش کرده‌اند.