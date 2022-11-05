به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی و آخرین دستاوردهای دانش‌آموزی این رویداد بازدید کرد.

وی با حضور در غرفه دانش‌آموزی این نمایشگاه، با اشاره به حمایت‌های وزارتخانه از نوآوری‌های دانش‌آموزی در حوزه گیاهان دارویی، گفت: این کار را با آیین‌نامه اجرایی حمایت عملی و درازمدت از دانش‌آموزان خلاق و صاحب ایده انجام می دهیم. بر اساس این آیین‌نامه و تعاملاتی که با بخش‌های مختلف دولت صورت گرفته، می‌توان زمینه‌ تجاری‌سازی ایده‌های برتر دانش‌آموزی را فراهم کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در غرفه‌ دانش‌آموزی نمایشگاه ایده‌های خلاقانه‌ و قابل توجهی به نمایش گذاشته شده است که از ظرفیت‌های بالای آینده‌سازان این کشور خبر می‌دهد. ما حمایت عملی از این افراد را هدف قرار دادیم تا زمینه توسعه تولید در کشور و بکارگیری فناوری‌های مدرن فراهم شود.

وی با اشاره به قابل توجه بودن توانمندی‌ها و دستاوردهای عرضه شده در این نمایشگاه، گفت: قطعا محدودیت زمانی و مکانی مانع حضور بسیاری از دانش آموزان خلاق در این رویداد شده است مطمئن باشید که تعداد ایده‌های خلاقانه در این حوزه و دیگر حوزه‌های مرتبط با تولید و صنعت بسیار بیشتر از اینها است.

نوری با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که با بخش صنعت منعقد شده است، گفت: ما در راستای این تفاهم‌نامه، آیین‌نامه‌ اجرایی حمایت عملی از دانش‌آموزان خلاق و صاحب ایده را تدوین کرده‌ایم و عزمی جدی برای حمایت از آنها داریم.

وی همچنین بیان کرد: حمایت‌ها باید درازمدت و هوشمندانه باشد. به طوری که بتوانیم پس از دریافت ایده‌ها، در قالب خود آموزش و پرورش و پژوهش‌سراها، پارک‌های علم و فناوری خاصی را با هدف تجاری سازی این ایده‌ها راه‌اندازی کنیم. بر این اساس، تجار و صاحبان سرمایه می‌توانند در این پارک‌ها مشارکت کرده و بر روی ایده‌هایی که مالکیت معنوی آنها در اختیار دانش‌آموزان خواهد بود، سرمایه‌گذاری کنند. این روند، هم به توسعه تولید دانش‌بنیان در کشور کمک می‌کند و هم ثروت‌آفرینی خوبی را برای کشور و خانواده‌ها در پی دارد.