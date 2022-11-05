به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، گام نخست از برنامه گسترش استارتاپ‌های حوزه مواد هوشمند ساخت نمونه اولیه آزمایشگاهی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است.

صندوق پژوهش و فناوری مدرس با نظارت و حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برنامه «گسترش استارتاپ‌های حوزه مواد هوشمند» را برگزار می‌کند.

یکی از موانع و چالش‌های همیشگی که در اکثر موارد باعث انصراف فناوران از پیگیری عملیاتی‌سازی ایده و طرح خود شده است، بحث مشکلات مادی و معنوی در تأمین نیازهای اولیه نمونه‌سازی است که در این میان می‌توان به هزینه‌های قابل توجه و مورد نیاز فناور در گام‌های ابتدایی، عدم و یا محدودیت دسترسی به برخی نیازمندی‌ها خصوصاً در شرایط تحریمی و نبود اطلاعات جامع از منابع ارائه دهنده نیازمندی‌ها اشاره کرد.

از سوی دیگر توسعه موادی همچون مواد هوشمند با خواصی کاملاً جدید حساس به دما، نور، فشار و... موتور محرک و مرکز توجه بسیاری از صنایع و فناوری‌ها در سال‌های اخیر بوده است.

این برنامه با هدف جهت‌دهی جامعه پژوهشی و فناوران به‌سوی ارتقا فناوری‌های مورد نیاز صنایع کشور در حوزه مواد پیشرفته ، دستیابی به نمونه تکرارپذیر ماده، تیم‌سازی تخصصی، جذب و توانمندسازی هسته‌های فناور در موضوعات مشخص شده و طی کردن مسیر توسعه فناوری و سپس جذب سرمایه‌گذار در مرحله اثبات فناوری مورد نظر است.

گام نخست از برنامه گسترش استارتاپ‌های حوزه مواد هوشمند ساخت نمونه اولیه آزمایشگاهی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است. گام دوم توسعه نمونه ماده و رسیدن به نمونه تکرارپذیر با حمایت شتاب‌دهنده تخصصی و دانش‌بنیان است.

اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پسادکتری و کلیه دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط از مخاطبین این طرح هستند. آخرین مهلت ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها تا ۳۰ آبان ماه سال جاری است.

اطلاعات تکمیلی، فرم پیشنهاد طرح (RFP) و ارسال طرح در وب‌سایت صندوق ارائه می‌شود، طرحهای پذیرفته شده تا سقف مشخص در قالب تسهیلات قابل تبدیل به بلاعوض، تأمین مالی میشوند.