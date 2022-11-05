زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی استان بوشهر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، مهدی صفوی افزود: طبق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مهلت مصوب شورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی، با تمدید زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

صفوی اضافه کرد: بر این اساس مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صمت در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده‌اند و تمام یا بخشی از بدهی‌آن‌ها، غیرجاری شده است، بدهی واحدهای تولیدی مشمول را برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال، با أخذ میزان (۵‏‏‏‏/۷ درصد) از مانده بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه در چارچوب‬ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، اقدام کند.