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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی:

پروژه های آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی ۳۷ درصد پیشرفت دارد

پروژه های آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی ۳۷ درصد پیشرفت دارد

بیرجند- مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: پروژه های آبرسانی به روستاهای استان ۳۷ درصد پیشرفت دارد که تا اواسط سال آینده به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح شنبه در قرارگاه آبرسانی روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر احداث ۲۵ مجتمع آبرسانی در استان شامل حدود ۹۰ روستا در حال انجام است، اظهار کرد: این مجتمع‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان احداث می‌شوند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: مجتمع‌های آبرسانی در هشت شهرستان با مشارکت بسیج سازندگی در حال انجام است و امیدواریم بتواند در رفع نیازهای مردم روستایی و به ویژه مرزنشینان مؤثر باشد.

هنری بیان کرد: عملیات اجرایی مجتمع‌های آبرسانی روستایی در شهرستان‌های مرزی نهبندان، سربیشه و درمیان با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) صورت می‌گیرد.

وی گفت: پروژه‌های آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی ۳۷ درصد پیشرفت دارد که تا اواسط سال آینده به اتمام می‌رسد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی عملیات اجرایی این ۲۵ مجتمع آبرسانی تا اواسط سال ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد، افزود: عملیات آبرسانی به ۱۰ روستای دیگر با کمک خیرین به اتمام رسیده است.

هنری یادآور شد: این پروژه در هفته بسیج سال جاری به بهره برداری می‌رسد و کام روستاییان تشنه را سیراب خواهد کرد.

وی گفت: آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی از اولویت‌های مهم بسیج سازندگی است که این مهم را با همکاری دستگاه‌های مرتبط و با هماهنگی کامل پیگیری می‌کنیم.

کد مطلب 5624915

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