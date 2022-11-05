۴۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۵۱ هزار و ۳۴۹ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۶۱ هزار و ۵۵۵ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۲۴ هزار و ۵۲ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۳ هزار و ۲۴ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ۴۲۷ هزار و ۲۹۷ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۸ هزار و ۵۳۱ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۴۹ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۴۷ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۲۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، موردی جدیدی از فوت ناشی از کووید ۱۹ در فارس گزارش نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۱۶۵ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۳ هزار و ۲۴۳ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۸۳ هزار و ۲۶۹ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۲ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۴۱۹ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ۱۴۶ دوز نوبت سوم و ۱۳۲ هزار و ۱۹۲ دوز یادآور واکسن بوده است.