صادرات خراسان شمالی ۴۲۷ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح شنبه در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی متولی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خراسان شمالی و سایر دستگاه‌های با تلاش مضاعف خود در راستای پیدا کردن جایگاه اصلی صادرات و ارتقای آن قدم بردارند.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه به هر میزان که به صادرات بها دهیم به تولید داخل بها داده ایم، گفت: ضرورت برقراری توازن صادرات در کشور الزامی است و در این مسیر مزیت‌ها باید شناسایی شده تا صادرات آن افزایش بیشتری داشته باشد.

وی فروش مجازی کالاها را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: امروزه در دنیا با پیشرفت ارتباطات، فروش کالا به صورت مجازی در حوزه بین المللی وجود دارد و این موضوع مورد توجه اتاق بازرگانی استان هم قرار گیرد.

حسین نژاد خاطر نشان کرد: هر چند صادرات استان نسبت به سال قبل ۴۲۷ درصد رشد داشته اما قانع کننده نیست و باید تراز خود را با سایر استان‌ها ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: دو چالش مهم صادر کنندگان استان در حوزه نقل و انتقالات ارز و حمل و نقل ریلی و گمرک هوایی باید حل شود.

حسین نژاد با بیان اینکه باید اعتبارات صادرات استان به حوزه آموزش و تقویت زیر ساخت‌ها اختصاص یابد، گفت: صادرات با تهاتر در برخی کشورها انجام شود و اتاق بازرگانی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.