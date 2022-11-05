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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۲

صدور هشدار نارنجی هواشناسی؛

کاهش ۸ درجه‌ای دما در خراسان شمالی/ بارش باران و برف محتمل است

کاهش ۸ درجه‌ای دما در خراسان شمالی/ بارش باران و برف محتمل است

بجنورد- سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی خراسان شمالی از صدور هشدار نارنجی در استان خبر داد و گفت: احتمال بارش باران و برف و کاهش ۶ تا ۸ درجه ای دما وجود دارد.

علیرضا گلرخ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی جدید، خراسان شمالی در وضعیت هشدار نارنجی هواشناسی قرار گرفت.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: این هشدار از عصر یک شنبه آغاز و تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: باد شدید، رگبار باران، رعد و برق، مه آلودگی و بارش برف در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

گلرخ گفت: همچنین احتمال کاهش ۶ تا ۸ درجه‌ای دما وجود دارد.

وی در پایان بیان کرد: تسریع در کشت دیم، تسریع در جمع آوری محصولات و انتقال به انبار، تنظیم دمای گلخانه‌ها و عدم اتراق در مجاورت مسیل‌ها طی این بازه زمانی توصیه می‌شود.

کد مطلب 5624994

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