به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاری فر گفت: در این خصوص هیچ گونه تصمیم استانی گرفته نشده و دستور خاصی نیز در سطح ملی ابلاغ نشده است. تأمین سوخت جایگاه‌ها و سایر ذی نفعان طبق روال همیشگی، به صورت شبانه روزی ادامه دارد.

وی اظهار کرد: این گونه شایعات توسط بدخواهان و دشمنانی که چشم دیدن پیشرفت‌های ایران اسلامی و مقتدر را ندارند، در راستای جنگ روانی و با هدف التهاب‌آفرینی در جامعه، مطرح و در فضای مجازی منتشر می‌شود.

سالاری فر با اشاره به اینکه در هرمزگان ۱۶۶ جایگاه عرضه سوخت وجود دارد، افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان در حال حاضر نفت، بنزین و گازوئیل ۴۳ مقصد تدارکاتی را از مبدا بندر شهید رجایی تأمین کرده و روزانه پنج میلیون لیتر گازوئیل و بنزین نیز در استان توزیع می‌کند و یک میلیون لیتر سوخت جِت نیز برای مصرف هواپیماها تحویل فرودگاه‌ها می‌شود.