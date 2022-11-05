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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۶

مدیر منطقه پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان:

جمع آوری کارت‌های سوخت سهمیه آزاد جایگاه‌های بنزین صحت ندارد

جمع آوری کارت‌های سوخت سهمیه آزاد جایگاه‌های بنزین صحت ندارد

بندرعباس - مدیر منطقه پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان گفت: خبر جمع آوری کارت‌های سوخت سهمیه آزاد جایگاه‌های بنزین و یا کاهش سهمیه کارت سوختِ اختصاصی هر خودرو، صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاری فر گفت: در این خصوص هیچ گونه تصمیم استانی گرفته نشده و دستور خاصی نیز در سطح ملی ابلاغ نشده است. تأمین سوخت جایگاه‌ها و سایر ذی نفعان طبق روال همیشگی، به صورت شبانه روزی ادامه دارد.

وی اظهار کرد: این گونه شایعات توسط بدخواهان و دشمنانی که چشم دیدن پیشرفت‌های ایران اسلامی و مقتدر را ندارند، در راستای جنگ روانی و با هدف التهاب‌آفرینی در جامعه، مطرح و در فضای مجازی منتشر می‌شود.

سالاری فر با اشاره به اینکه در هرمزگان ۱۶۶ جایگاه عرضه سوخت وجود دارد، افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان در حال حاضر نفت، بنزین و گازوئیل ۴۳ مقصد تدارکاتی را از مبدا بندر شهید رجایی تأمین کرده و روزانه پنج میلیون لیتر گازوئیل و بنزین نیز در استان توزیع می‌کند و یک میلیون لیتر سوخت جِت نیز برای مصرف هواپیماها تحویل فرودگاه‌ها می‌شود.

کد مطلب 5624997

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