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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۶

فرمانده انتظامی دشتستان خبر داد؛

دستگیری ۲ سارق موتورسیکلت و ۱۰ مالخر در دشتستان

دستگیری ۲ سارق موتورسیکلت و ۱۰ مالخر در دشتستان

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری دو سارق، ۱۰ مالخر و کشف ۲۱ دستگاه موتور سیکلت سرقتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد آراوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان، کارگروه ویژه ای با محوریت پلیس آگاهی تشکیل و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: مأموران پلیس آگاهی در نتیجه تحقیقات و بررسی‌های انجام شده و تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله دو نفر سارق موتورسیکلت را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر کردند.

سرهنگ آراوند گفت: سارقان در بازجویی‌ها و تحقیقات به عمل آمده به ارتکاب ۲۱ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند.

وی اضافه کرد: در این راستا ۱۰ نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5625017

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