دستگیری ۲ سارق موتورسیکلت و ۱۰ مالخر در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد آراوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان، کارگروه ویژه ای با محوریت پلیس آگاهی تشکیل و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: مأموران پلیس آگاهی در نتیجه تحقیقات و بررسی‌های انجام شده و تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله دو نفر سارق موتورسیکلت را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر کردند.

سرهنگ آراوند گفت: سارقان در بازجویی‌ها و تحقیقات به عمل آمده به ارتکاب ۲۱ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند.

وی اضافه کرد: در این راستا ۱۰ نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.