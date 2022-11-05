بهره مندی سه شرکت فولاد در مسیر بهره گیری از پساب شهری

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حقیقی با اشاره به بازدید وزیر صمت از پروژه‌های صنعتی استان همدان گفت: سه پروژه در شهرستان ویان امروز به بهره برداری رسید، در این راستا می‌توان به کلنگ زنی فاز اولیه عملیات منطقه نساجی در زمینی به مساحت بالغ بر ۱۰ هزار متر مکعب، کلنگ زنی شرکت طرح فولاد راد و بهره برداری خط انتقال فاضلاب صنعتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه این پروژه با خط انتقال ۶ کیلومتری با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال انجام شده است، اذعان‌کرد: در این خصوص، با تعداد ۹ واحد صنعتی فعال قرارداد بسته‌ایم که این میزان قابل افزایش به سه میلیون متر مکعب در سطح نیز هست.

وی با اشاره به پروژه طرح پساب شهری در صنایع استان، اظهار کرد: مقرر است که اکثر شرکت‌های صنعتی استان همدان از این ظرفیت بهره مند شوند.

حقیقی با بیان اینکه از این آب‌، سه شرکت فولاد در مسیر بهره گیری از پساب شهری بهره مند خواهند شد، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود که ۶ ماه دیگر این پروژه به بهره برداری برسد.

این مسئول در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه در دشت شیرین سو استفاده آب‌های زیرزمینی تقریباً ممنوع شده است، تصریح کرد: این پروژه به حیات و ممات این منطقه کمک خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان به کلنگ زنی فاز اولیه عملیات منطقه نساجی در زمینی به مساحت بالغ بر ۱۰ هزار متر مکعب، کلنگ زنی شرکت طرح فولاد راد، خط انتقال فاضلاب صنعتی اشاره کرد و افزود: تاکنون بالغ بر یک هزار و سیصد میلیارد تومان برای پروژه فولاد راد سرمایه گذاری شده است.

گفتنی است؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه سفر خود به استان همدان از ناحیه صنعتی اورقین بازدید و با برخی فعالین صنعتی این شهرک دیدار کرد.