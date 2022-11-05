امنیت پایدار مردم کردستان خط قرمز ماست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان اظهار داشت: در سال‌های گذشته نیز شاهد آشوب‌هایی همانند اغتشاشات اخیر در کشور بوده ایم ولی با اندکی دقت متوجه می‌شویم که تفاوت‌هایی بین این آشوب‌ها وجود دارد.

استاندار کردستان گفت: در اغتشاشات اخیر به خوبی می‌توان نقش و مدیریت دشمنان این نظام را ببینیم که بهترین نمونه آن استفاده رسمی و علنی معاندان از رسانه‌هایشان برای تشدید این آشوب‌ها در داخل کشور است.

زارعی کوشا با اشاره به اینکه این دست آشوب‌ها هرگز نمی‌تواند به این انقلاب گزندی برساند، اظهار کرد: تنها نگرانی ما در این روزها امنیت پایدار مردم به ویژه مردم استان کردستان است.

وی افزود: بی گمان تداوم آشوب‌های در کردستان می‌تواند زمینه بی میلی حضور سرمایه گذاران در این استان شود که این امر باعث ضربه به اقتصاد و معیشت این خطه خواهد شد.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: برای سامان بخشیدن به مشکلات اجتماعی اقدامات عملی و تخصصی انجام شود که یکی از این اقدامات می‌تواند تشکیل شورای تأمین اجتماعی باشد.

زارعی کوشا عنوان کرد: برای تشکیل و تحکیم این شورا باید از افراد صاحب نظر و صاحب ایده دعوت به عمل بیاوریم.