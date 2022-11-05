ضربات مهلک به داعش در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یک منبع امنیتی به از سرگیری عملیات علیه بقایای داعشی در درعا در جنوب سوریه اشاره کرد.

این منبع امنیتی به سانا اعلام کرد: با مشارکت دستگاههای امنیتی و نیروهای مردمی، عملیات امنیتی علیه شبکه های داعشی پس از توقف دو روزه به منظور خروج غیرنظامیانی که داعش به دنبال استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی در منطقه درگیری در کوی جاده سد درعا بود، از سرگرفته شد.

منبع مذکور افزود: عملیات امنیتی در این منطقه با پیشرفت شگرفی همراه بوده است و نیروهای امنیتی ضمن پیشروی به سمت مواضع داعشی، مراکز مهم آنها را تحت کنترل گرفتند.

این منبع به ادامه اقدامات علیه داعش در این منطقه اشاره کردند.

نیروهای امنیتی سوری از ۳۱ ماه میلادی گذشته عملیاتی را علیه داعشی ها آغاز کرده اند و طی آن مقادیر زیادی مهمات در جنوب درعا کشف و ضبط کرده اند.