  1. بین الملل
۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

همراه با تصاویر؛

تظاهرات در سئول در اعتراض به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی

تظاهرات در سئول در اعتراض به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رسانه های خبری از تظاهرات مردم کره جنوبی در اعتراض به رزمایش مشترک واشنگتن و سئول خبر دادند.

با بالا گرفتن تنش ها در شبه جزیره کره به خاطر رزمایش مشترک واشنگتن و سئول، فعالان کره جنوبی تظاهراتی را در اعتراض به این رزمایش دریایی که به مدت سه روز از روز دوشنبه آغاز شده است، برگزار کردند.

هدف از برگزاری این رزمایش، نمایش قدرت آمریکا و کره جنوبی به کره شمالی عنوان شده است، زیرا پیونگ یانگ در واکنش به تصویب قطعنامه ای علیه خود، همسایه خود را تهدید به آزمایش هسته ای کرد.

از سوی دیگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نشستی در پیونگ یانگ خواستار تقویت ارتش با هدف دفاع از امنیت و حاکمیت ملی این کشور شده است.

کد مطلب 1810170

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