به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری یکشنبه‌شب در مراسم بزرگداشت حماسه زنان لرده در کاروانسرای مشیرالملک شهر برازجان اظهار داشت: مردمان این دیار در دل تاریخ همواره پیشگاه در عرصه‌های مختلف دینی بوده‌اند و حافظ هویت دینی در تمامی عرصه‌ها هستند.

وی با اشاره به اینکه عالمان بزرگی در این منطقه بوده‌اند افزود: برخی از این بزرگان نه تنها در فضای استان بوشهر تلاشی سترگ داشتند بلکه این عزیزان در کلان ایران در عرصه دینی تأثیرگذار بوده‌اند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: در عرصه غیرت دینی و غیرت مردمی چنان مردم دشتستان از خود بزرگی نشان داده‌اند که نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ خاورمیانه نام بزرگان منطقه دشتستان در تاریخ ثبت شده است.

وی بیان کرد: در تجاوز انگلستان به کشور عراق، بزرگان دشتستان در کنار علمای عراق و مجاهدان عراق از کیان سرزمین‌های اسلامی دفاع کردند. در تاریخ عراق نام علمای دشتستان ماندگار است که می‌توان به مرحوم اعتصامی و مرحوم مهدی اشاره کرد.

خط مقاومت دشتستان غیرقابل عبور است

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: در تهاجمات چهارگانه انگلستان به ایران، خط مقاومت دشتستان خط غیرقابل عبور بوده و انگلیسی‌ها هیچگاه نتوانستند از خط مقاومت مردم دشتستان عبور کنند.

وی گفت: انگلیسی‌ها به غضنفرالسلطنه پیشنهاد می‌دهند که ۷۰ هزار لیره بگیر و از جنگ علیه انگلیس دست بکش، اما او جواب می‌دهد که به خدا قسم اگر ۷۰ میلیون لیره هم بدهید من برای دفاع از وطن و ناموسم می‌جنگم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه دیانت و غیرت و شرافت از دیگر ویژگی‌های مردم این منطقه است افزود: مردم در اوج شرافت در مقابل تهاجم‌های گوناگون بیگانگان ایستادند و شرف دینی و شرف ملی خود را از دست ندادند بلکه بر قله شرافت ایستادند.

وی دشتستان را نماد غیرت، دیانت، شرافت و مقاومت دانست و اضافه کرد: یک عالم از علمای دشتستان و یک شخصیت از اهالی این منطقه نبوده که با بیگانگان همکاری کرده باشد بلکه با حکم علمای دینی، علما و مجاهدان در خط مقدم ایستادند و برخی به شهادت رسیدند.

اوج مقاومت در دشتستان

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: خط مقاومت پراستحکام و استوار برای ایران منطقه دشتستان بود و اجازه عبور قشون انگلیس به سمت مرکز ایران را ندادند و همه قشون را شکست دادند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه اوج مقاومت در دشتستان بوده است اظهار داشت: یکی از برگ‌های زرین عرصه مقاومت دشتستان حماسه لرده است.

وی ادامه داد: انگلیسی‌ها در مهرماه ۱۲۹۷ بار دیگر پس از تجدید قوا به منطقه سربست چغادک حمله کردند و مردم، روحانیت، سرداران و مبارزان در مقابل انگلیسی‌ها مقاومت کردند و تلفات سنگینی به انگلیسی‌ها وارد کردند ولی به دلیل کمبود امور پشتیبانی خط مقاومت عقب‌نشینی کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری بیان کرد: انگلیسی‌ها دوباره تجدید قوا کردند و از هفتم تا نهم آبان‌ماه سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به منطقه دشتستان حمله کردند و بنا بر این گذاشتند که اردوگاه خط مقاومت که پشت کوه‌های گیسکان قرار داشت را مورد تعرض قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: هنگام ورود انگلیسی‌ها به منطقه گیسکان، اهالی روستای لرده که در آن زمان ۱۱ یا ۱۲ نفر در آن ساکن بودند چنان خط مقابله ایجاد کردند و سه روز مقاومت کردند که قشون انگلیس در همان بدو ورود به منطقه متوقف شدند.

امام جمعه بوشهر افزود: در روز دوم انگلیسی‌ها را در منطقه از جمله تنگه برافتو محاصره کردند و در روز سوم زنان و مردان در کنار هم قرار گرفتند و به ابرقدرت آن زمان درس بزرگی دادند که در تاریخ انگلستان هیچ وقت جرأت نوشتن گزارش آن را نداشتند ولی بعد از شکست نوشتند که راه را گم کردیم و برگشتیم ولی نگفتند که چرا برگشتند در حالی که ۳۰۰ کشته با خود داشتند.

متجاوزین در این منطقه مدفون می‌شوند

وی با اشاره به اینکه تلفات سنگینی به انگلیسی‌ها وارد شد تاکید کرد: این مقاومت مردم دشتستان باعث شد تا انگلیس دیگر هیچ وقت به خود اجازه عبور از این منطقه را ندهد.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: هر متجاوزی بخواهد کوچک‌ترین تعرضی به ایران اسلامی داشته باشد، شیرزنان و شیرمردان دشتستان به تمام دنیا می‌دهند که اگر بیایند زنده برنخواهند گشت.

وی اضافه کرد: مقاومت فرهنگ مردمان استان بوشهر است و زنان مردم استان بوشهر زنانی هستند که در تاریخ به تمام جهان مقاومت آموخته‌اند. رزمندگان این منطقه در تاریخ با خون نوشته‌اند که هویت ملی و دینی ما تمام وجود ما است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه دشتستان خط مقاومت شکست‌ناپذیر ایران اسلامی است افزود: ایران و استان بوشهر به مردم دشتستان افتخار می‌کنند.

وی بیان کرد: هیچگاه متجاوزین از دشتستان عبور نکرده‌اند و بلکه در این منطقه زانو زده‌اند و در گورستان ننگشان در استان بوشهر مدفون شده‌اند.

روز ۱۵ آبان سالروز حماسه لرده به عنوان روز مبارزات ضداستعماری زنان ایران لقب گرفته است.