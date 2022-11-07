به گزارش خبرنگار مهر، کتاب دو جلدی «خاکریزهای خط مقدم؛ تاریخ مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس» فردا سه‌شنبه ۱۷ آبان توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس رونمایی می‌شود.

در این مراسم برای رونمایی کتاب «خاکریزهای خط مقدم؛ تاریخ مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس»، مقامات لشکری و کشوری، جمعی از نویسندگان، راویان و پژوهشگران به همراه نویسنده کتاب نصرت اله محمودزاده حضور خواهند داشت.

مراسم رونمایی از کتاب نامبرده، از ساعت ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار می‌شود.

علاقمندان برای حضور در این مراسم رونمایی می‌توانند به مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به نشانی خیابان شریعتی، خیابان شهید دستگردی، بعد از خیابان شهید تبریزیان، پلاک ۷۷، طبقه سوم، سالن همایشات مراجعه کنند.