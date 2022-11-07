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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۷

فردا سه‌شنبه؛

«خاکریزهای خط مقدم» رونمایی می‌شود/تاریخ مهندسی جنگ جهاد سازندگی

«خاکریزهای خط مقدم» رونمایی می‌شود/تاریخ مهندسی جنگ جهاد سازندگی

کتاب دو جلدی و ارزشمند به نام «خاکریزهای خط مقدم؛ تاریخ مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس، فردا سه‌شنبه ۱۷ آبان رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب دو جلدی «خاکریزهای خط مقدم؛ تاریخ مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس» فردا سه‌شنبه ۱۷ آبان توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس رونمایی می‌شود.

در این مراسم برای رونمایی کتاب «خاکریزهای خط مقدم؛ تاریخ مهندسی جنگ جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس»، مقامات لشکری و کشوری، جمعی از نویسندگان، راویان و پژوهشگران به همراه نویسنده کتاب نصرت اله محمودزاده حضور خواهند داشت.

مراسم رونمایی از کتاب نامبرده، از ساعت ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار می‌شود.

علاقمندان برای حضور در این مراسم رونمایی می‌توانند به مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به نشانی خیابان شریعتی، خیابان شهید دستگردی، بعد از خیابان شهید تبریزیان، پلاک ۷۷، طبقه سوم، سالن همایشات مراجعه کنند.

کد مطلب 5626268

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