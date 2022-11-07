به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح دوشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون بهداشت و سلامت شورای شهر بوشهر اظهار داشت: توسعه تعاملات بین شورای شهر و درمان تأمین اجتماعی برای رفع دغدغه‌های درمانی شهروندان اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی اقدامات درمانی تأمین اجتماعی در نیمه نخست امسال را برشمرد و گفت: تمامی اقدامات توسعه‌ای اخیر از قبیل افزایش خدمات دندانپزشکی، دیجیتال کردن دستگاه‌های رادیولوژی مراکز درمانی، افزایش تجهیزات آزمایشگاهی و اتاق عمل و چندین خدمات درمانی دیگر با هدف تسهیل دسترسی بیمه شدگان به خدمات با کیفیت در هر نقطه از استان انجام شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی بوشهر با اشاره به خدمات دو مرکز درمانی بستری و سرپایی تأمین اجتماعی به شهروندان در شهر بوشهر گفت: با توجه به رشد جمعیت شهری و نیاز شهروندان به خدمات درمانی بیشتر و با کیفیت تر راه‌اندازی مرکز درمانگاهی در بیمارستان سلمان فارسی با مساحت پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع در دست اقدام است.

اسماعیلی افزود: با احداث و راه اندازی این مرکز که در حال حاضر در مرحله طراحی نقشه است, حجم عظیمی از بار مراجعات به پلی کلینیک تخصصی مبعث به عنوان بزرگترین مرکز سرپایی تأمین اجتماعی استان کاسته می‌شود و شرایط دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات درمانی تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.