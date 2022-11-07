ریسک جوانگرایی برای من لذت دارد/ به موفقیت تیم خود امیدوارم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مقانلو به آخرین شرایط تکواندوکاران ایران در آستانه مسابقات قهرمانی جهان پرداخت و گفت: خدا را شکر وضعیت خوبی داریم. خیلی امیدواریم در مکزیک عملکرد خوبی به نمایش بگذاریم. تیمی با ترکیبی از تکواندوکاران جوان و با تجربه را داریم. نفرات تیم انگیزه بالایی دارند و من به نوبه خودم وقتی نشاط و شادابی آنها را در تمرینات میبینم خیلی انرژی می‌گیرم.

سرمربی تیم ملی تکواندو به برنامه‌های تمرینی خود نیز اشاره کرده و افزود: تا آنجا که توانستیم از زمان حداکثر استفاده را کردیم و بهره لازم را بردیم، اما با توجه به چشم اندازی که تا المپیک داشتیم، یکی دو برنامه اجرا نشد و امیدوارم در آینده همه برنامه‌ها همسوتر با تیم ملی انجام شود.

مقانلو در خصوص حضور چهار تکواندوکار جوان در ترکیب تیم ملی گفت: با توجه به نقاط ضعف، قوت و تهدیدهایی که سال‌های قبل وجود داشت، ارزیابی کردیم و خیلی از این نوجوانان که مدال‌های خوش رنگی در مسابقات جهانی، آسیایی و حتی المپیک کسب کردند، در اردوها حضور ندارند. سعی کردیم از پتانسیل تکواندو حداکثر استفاده را ببریم. خدا را شکر در ایران پتانسیل بالایی داریم. مهم این است که برای استفاده بهینه از این سرمایه‌ها سازماندهی و برنامه ریزی خوبی داشته باشیم. بستری فراهم کردیم که این جوانان به خودباوری رسیده و در مسابقات انتخابی ایده آل عمل کنند و بتوانند نتیجه مطلوب را بگیرند.

وی افزود: ریسک این جوانگرایی برای ماست ولی ما لذت می بریم از اینکه جوانانی داریم اینقدر با انگیزه بالا که در همین مدت کم به خود باوری مبارزه با بهترین‌های دنیا رسیده‌اند. این جوانانی که اکنون به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند، امتیازات خوبی کسب کرده‌اند، در رنکینگ المپیکی شرایط خوبی دارند و مهمترین چیز حفظ و ارتقای این جایگاه است که خوشبختانه برنامه‌ها به خوبی برای تحقق این هدف پیش رفته است. بارها گفته و الان هم می گویم که سال ۲۰۲۳ برای تکواندو ایران متفاوت خواهد بود.

سرمربی تیم ملی در مورد ارزیابی حریفان ملی پوشان در مسابقات جهانی گفت: با توجه به شرایط موجود همه واقف هستند که اغلب کشورهای دنیا روی تکواندو سرمایه گذاری زیادی داشته‌اند و این رشته پیشرفت خوبی در سطح دنیا داشته است. اکنون تکواندو متعلق به یک کشور خاص نیست، یک طلا با ۱۴۰ امتیازی که در رده بندی مسابقات جهانی دارد، همه معادلات را تغییر خواهد داد. همه کشورها مانند ما برنامه ریزی کرده‌اند. خدا را شکر روند رو به رشد خوبی داریم. ان شاءالله در روز مسابقات هر ورزشکار ما بتواند با ارائه بهترین عملکرد دل خانواده تکواندو ایران را شاد کند.

مقانلو در پایان گفت: بیش از ۱۰ دوره به عنوان تکواندوکار، سرمربی، مربی و حتی تماشاگر در مسابقات حضور داشته‌ام. مسابقات جهانی شرایط متفاوتی نسبت به سایر تورنمنت‌ها دارد، نباید از یک باخت غمگین شد و با یک پیروزی خوشحالی کرد. هر لحظه باید منتظر یک حادثه یا اتفاق بود. ان شاءالله تا روز آخر در کورس قهرمانی باشیم و بتوانیم به نتیجه مد نظر خود برسیم.