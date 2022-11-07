«قرةالعین؛ زندگی، عقیده و مرگ» به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات علمی چاپ پنجم کتاب «قرةالعین: زندگی، عقیده و مرگ» نوشته مهدی نورمحمدی را با شمارگان ۴۰۰ نسخه، ۲۷۴ صفحه و بهای ۱۷۵ هزار تومان منتشر کرده است. چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۹۴ با شمارگان هزار نسخه و بهای ۳۵ هزار تومان منتشر شده بود.

یکی از شخصیت‌های تاریخی که تاکنون چهره واقعی او به درستی شناخته نشده، ام‌السلمه برغانی ملقب به طاهره قره‌العین است. شگفت‌انگیز است که در مورد بسیاری از وقایع سرگذشت وی دانسته‌های روشنی وجود ندارد و منابع موجود، اطلاعات یکسانی را در این خصوص ارائه نکرده‌اند که همین مسئله باعث شده است چهره واقعی او بیشتر در غبار ابهام‌ها، افسانه‌ها و دروغ‌ها پنهان شود.

با توجه به اینکه تا کنون تحقیق جامعی که دربرگیرنده تمامی وقایع و حقایق سرگذشت قره‌العین باشد انجام نشده است، در کتاب حاضر سعی بر این بوده است با بهره‌گیری از کتب تاریخی (موافق و مخالف) و مطالب نویافته، چهره واقعی او ترسیم شود.

از ویژگی‌های این کتاب، تحلیل و جمع‌بندی نهایی است که با عنوان «سخن پایانی» در پایان سرگذشت قره‌العین به چاپ رسیده است. یکی از موارد مهم این نتیجه‌گیری، اثبات وابسته نبودن او به بهائیت است که این موضوع به شدت مورد بهره‌برداری تبلیغاتی بهائیت قرار دارد. در این کتاب اشاره شده که مسلک ضاله بهاییت ۱۷ سال پس از کشته شدن قرةالعین توسط میرزا حسینعلی نوری ساخته شد، حال چگونه او می‌توانسته بهایی باشد.

از دیگر مطالب مهم کتاب، نقل اشعاری از قره‌العین است که به طور قطع و یقین سروده اوست. در این بخش، با دلایل متقن اثبات شده که شعر «گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو» نمی‌تواند به هیچ وجه سروده قره‌العین باشد.