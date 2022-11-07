به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است. طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۹۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۵.۴، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ انجام شده است.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۴۲۹۳۹ ۲ آزادراه کرج - قزوین البرز ۱۴۲۷۵۱ ۳ آزادراه تهران - کرج البرز ۱۲۸۰۷۶ ۴ آزادراه قزوین - کرج البرز ۱۲۷۶۰۰ ۵ آزادراه ساوه - تهران تهران ۹۱۱۱۶ ۶ آزادراه قم - تهران تهران ۸۳۰۰۲ ۷ شهریار-کرج تهران ۶۸۲۲۱ ۸ آزادراه تهران - ساوه تهران ۶۷۴۳۴ ۹ کرج-شهریار تهران ۵۹۵۷۲ ۱۰ جاجرود - تهران تهران ۵۸۸۶۹

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:

۱- محور لاسم - ارجمند، واقع در استان مازندران از مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۲- محور ریگان - ایرانشهر، واقع در استان کرمان از مورخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

ممنوعیت تردد:

۱- محور رامیان - اولنگ - شاهرود، واقع در استان‌های گلستان، از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۲- محور فرعی شمشک - دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۳- محور شهداد - نهبندان، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۴- محور خرم آباد - پلدختر، واقع در استان لرستان، از مورخ ۶ بهمن ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۱- محور وهن آباد – رباط کریم، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۶ مهر لغایت ۱۶ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۱۴ الی ۱۸ روزهای شنبه، از ساعت ۹ الی ۱۸ روزهای یکشنبه تا سه شنبه و از ساعت ۹ الی ۱۴ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۴ الی ۵۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور هراز، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲ الی ۱۷ روزهای شنبه و از ساعت ۷ الی ۱۷ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۹ الی ۱۰۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور کرج - چالوس، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲ الی ۱۶ روزهای شنبه و از ساعت ۹ الی ۱۵ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش ماسه آسفالت و روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۲۰ الی ۷۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور کمربندی اشتهارد (باند شمالی و جنوبی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظی اسلاری سیل، از کیلومتر ۰ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور ماهدشت-اشتهارد (باند شمالی و جنوبی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۸ الی ۱۶ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۰ الی ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶- آزادراه تهران - ساوه، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای جمعه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور تهران - فیروزکوه (باند جنوبی)، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه، هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۵۲ الی ۱۴۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۸- آزادراه تهران - قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۰ مهر لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای پنجشنبه هر هفته به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، از کیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۹- آزادراه تهران - قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۴ مهر لغایت ۲۰ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای سه شنبه و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای پنجشنبه هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۰۰+۰۰ الی ۰۰+۶۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۰ - آزادراه تهران - کرج - قزوین (باند شمالی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۷ مهر لغایت ۲۵ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته، به غیر از روزهای پنج شنبه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات خط کشی سرد ترافیکی، از کیلومتر ۰ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۱ - آزادراه تهران - کرج - قزوین (باند جنوبی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۷ مهر لغایت ۲۵ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته، به غیر از روزهای پنج شنبه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات خط کشی سرد ترافیکی، از کیلومتر ۰ الی ۶۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۲ - آزادراه کرج - قزوین (باند شمالی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات اجرایی درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت گرم توپکا، از کیلومتر ۰ الی ۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۳ - آزادراه کرج-قزوین (باند شمالی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظی میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۱۳ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۴- آزادراه قزوین - کرج (باند جنوبی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات اجرایی روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۷ الی ۳۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود …

۱۵ - محور علیخان سلطانی، واقع در استان البرز، از مورخ ۳۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۰ الی ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۶- محور تهران - فیروزکوه، واقع در استان تهران، از مورخ ۴ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۷۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۷- محور کرج - قزلحصار، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه، هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، از کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

ب) سایر محورها:

بوشهر:

۱- محور اهرم - خورموج، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۱۸ آذر ۱۴۰۱، از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲ - محور خورموج-درزای-چارک، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۴ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات اسلاری سیل، از کیلومتر ۸ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان جنوبی:

۱- محور طبس - بردسکن، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات تبدیل آبنما به پل، از کیلومتر ۱۹۵ الی ۱۹۶، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده تردد با رعایت جوانب احتیاط از کنارگذر انجام می‌شود.

خراسان رضوی:

۱- محور کمربندی تربت حیدریه - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۱ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات آسفالت تراشی و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور سبزوار - اسفراین، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۱۱ مهر لغایت ۳۰ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۷ الی ۱۶، به دلیل اجرای عملیات احداث میدان، در کیلومتر ۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزادراه مشهد - باغچه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۳ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی، از کیلومتر ۸ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴- آزادراه باغچه - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ آبان لغایت ۱ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۰ الی ۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور کاشمر - نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ آبان لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات ترانشه‌برداری و لق‌گیری، از کیلومتر ۲۳ الی ۵۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور قوچان - فاروج، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۵ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و درزگیری وروکش آسفالت، از کیلومتر ۰۶۰+۹ الی ۰۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور سبزوار – کاهک (باند برگشت)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۶ آبان لغایت ۱۵ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی، از کیلومتر ۴ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور سبزوار – نیشابور (باند رفت)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۶ آبان لغایت ۱۵ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی، از کیلومتر ۰ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان شمالی:

۱- محور اسفراین - سبزوار، واقع در استان خراسان شمالی، از مورخ ۲۵ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش ماسه آسفالت، از کیلومتر ۲۵ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

زنجان:

۱ - آزادراه زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۷ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب، پاکسازی و خاک برداری بلوک‌های مفصلی بتنی در رفوژ میانی، از کیلومتر ۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

قزوین:

۱- محور دانسفهان – شامی شاپ، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی، از کیلومتر ۰ الی ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور شامی شاپ – آوج، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی، از کیلومتر ۴۰ الی ۱۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور شامی شاپ – ضیا آباد، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی، از کیلومتر ۳۱ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴ - آزادراه کرج - قزوین، واقع در استان قزوین، از مورخ ۲۶ مهر لغایت ۲۳ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب دکل روشنایی و تنظیم پروژکتورهای سامانه ثبت تخلف، در کیلومتر ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵ - آزادراه قزوین - رشت، واقع در استان قزوین، از مورخ ۷ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۳۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶ - آزادراه قزوین - زنجان، واقع در استان قزوین، از مورخ ۱۵ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، از کیلومتر ۳۴ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

قم:

۱- آزادراه قم – تهران (باند رفت)، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۱۵ آذر ۱۴۰۱، از ساعت ۷ الی ۱۶ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت ۷ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات تهیه و نصب نیوجرسی بتنی ومفصلی، از کیلومتر ۲۵ الی ۶۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- آزادراه قم – تهران، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۷ الی ۱۶ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت ۷ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۲ الی ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

کرمانشاه:

۱- محور بیستون – صحنه، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۱ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، ترمیم، قیرپاشی، روکش و خطکشی مسیر اصلی، از کیلومتر ۰ الی ۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

کهگیلویه و بویراحمد:

۱- محور یاسوج - اصفهان، واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد، از مورخ ۷ آبان لغایت ۲۸ آبان ۱۴۰۱، به صورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات راه اندازی و ارتقا سامانه توزین در حال حرکت، از کیلومتر ۱ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

گلستان:

۱ - محور آزادشهر - خوش ییلاق، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۸ (۲۰۰ متر قبل از پل نوده خاندوز تا معدن زمستانی یورت)، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲ - محور بندر ترکمن - آق قلا، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل بهسازی و تعریض محور، از کیلومتر ۰ الی ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳ - محور آق قلا- بندر ترکمن، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۶ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بیس و آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴ - محور علی آباد - سه راهی ایمر، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۶ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، از کیلومتر ۵۰۰+۷ الی ۵۰۰+۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵ - محور بندر ترکمن - آق قلا، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات آسفالت گرم، از کیلومتر ۰ الی ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶ - محور بندرترکمن-گمیشان، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به اجرای عملیات آسفالت گرم، از کیلومتر ۰ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷ - محور محور گنبد - آق قلا، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض باند شمالی، از کیلومتر ۱۶۸+۳۷ الی ۷۴۰+۶۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۸ - محور آق قلا-سه راهی انبار الوم، واقع در استان گلستان، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۹ - محور گرگان - نوکده، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۰ - محور آق قلا - گنبد، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات آسفالت گرم، از کیلومتر ۵ الی ۴۰۰+۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

گیلان:

۱- آزادراه رشت - قزوین، واقع در استان گیلان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات عرشه وکوله A۲ پل شماره ۶، از کیلومتر ۳۹ الی ۴۰۰+۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور رشت – لاهیجان و بالعکس، واقع در استان گیلان، از مورخ ۱ آبان لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه، هر هفته به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳ - محور رشت-امامزاده هاشم (محدوده پلیس راه سراوان)، واقع در استان گیلان، از مورخ ۱ آبان لغایت ۱۸ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه، هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات عمرانی، از کیلومتر ۴ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مازندران:

۱- محور هراز، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، روزهای شنبه از ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ هر هفته، به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۹ الی ۱۰۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مرکزی:

۱- محور شازند – ازنا و بالعکس، واقع دراستان مرکزی، از مورخ ۱۲ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ به دلیل اجرای عملیات اجرای عملیات لکه گیری آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور اراک – توره و بالعکس، واقع دراستان مرکزی، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به دلیل اجرای عملیات اجرای عملیات لکه گیری آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

هرمزگان:

۱- محور بستک - بندرلنگه، واقع دراستان هرمزگان، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ به دلیل اجرای عملیات اصلاح آبروی ورودی و خروجی روستای کوخرد، کیلومتر ۱۸ الی ۵۰۰+۱۸، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می‌شود

۲- محور رودان - کهنوج، واقع دراستان هرمزگان، از مورخ ۱ آبان لغایت ۱ آذر ۱۴۰۱، از ساعت ۰۰:۰۰ الی ۰۶:۰۰ به دلیل اجرای عملیات تعمیر سیستم روشنایی تونل شماره ۲، کیلومتر ۵۰۰+۲۲ الی ۲۳، محور فوق مسدود و تردد از محورهای جایگزین آبنما، جغین و فاریاب و زیارتعلی با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.